Более 400 музыкантов соберет международный конкурс джазовой и эстрадной музыки в Солигорске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки JAZZ-TIME 2021 пройдет в Солигорске с 14 по 16 мая, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"Конкурс проводят раз в два года для выявления и поддержки юных дарований, повышения уровня исполнительского мастерства среди детей, популяризации джазовой и эстрадной инструментальной музыки. Так, в этом году участие в трехдневном джазовом марафоне примут более 400 юных музыкантов в сопровождении педагогов, руководителей и концертмейстеров. Среди конкурсантов 8 вокалистов, 41 солист-инструменталист и 7 ансамблей самых разных составов", - рассказали в пресс-службе.

На конкурсе музыкантам предстоит пройти прослушивания в номинациях "Солист-инструменталист", "Солист-вокалист", "Инструментальный ансамбль" и "Оркестр". Победителей определят в каждой номинации в соответствии с возрастной группой и наградят дипломами лауреатов I, II, III степеней, ценными подарками.

Во время мероприятия также будут организованы концерты профессиональных коллективов, мастер-классы, круглые столы по проблемам джазового исполнительства. Трансляция всего происходящего будет вестись три дня в онлайне-режиме на сайте конкурса.

Международный детско-юношеский конкурс джазовой и эстрадной музыки JAZZ-TIME был организован в 2006 году с целью восполнения дефицита творческого общения и обмена опытом в области джазового образования и исполнительства между юными музыкантами Беларуси и зарубежья.-0-