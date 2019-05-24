Более 5 тыс. гостей побывали в день открытых дверей в Большом театре Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси в день открытых дверей побывали более 5 тыс. гостей, сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер театра Наталья Барановская.

"86-й день рождения Большого театра Беларуси мы отпраздновали в компании более 5 тыс. гостей, которые пришли на пятый день открытых дверей, - отметила режиссер. - В этом году мы решили познакомить их с волшебными миром оперы и пройтись по эпохам, представив оперу барокко, романтизма, классицизма и ХХ века. Мы постарались провести наших слушателей от момента зарождения оперы до наших дней".

По словам Натальи Барановской, в камерном зале заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов представил увлекательный рассказ об истории белорусской оперы "От Монюшко до наших дней". Состоялся социально значимый инклюзивный проект. "Впервые в нашем празднике приняли участие инвалиды-колясочники, которые представили свою программу "Искусство без ограничений", причем исполнили ее дважды. Их выступление вызвало большой интерес у зрителей, эти мужественные девушки заслуживают лишь восхищения. Мы благодарны этим ребятам, что они сделали нашу программу более демократичной. Я видела много восторженных глаз, - рассказала режиссер. - Мы также представили работы талантливых ребят из столичного детского дома №5 на выставке "Театр".

Экскурсоводы провели по театральному закулисью и познакомили всех пришедших с историей Большого театра Беларуси, рассказали о планах театра, ответили на самые разные вопросы. "Нашему дирижеру Ивану Костюхину пришлось ответить на "10 глупых вопросов дирижеру" во время открытой репетиции в оркестровой яме. Например, наши гости у него спросили, что будет, если дирижер опустит руки, будет ли звучать музыка дальше. Ему пришлось отвечать с юмором и всерьез", - прокомментировала Наталья Барановская.

На разных этажах фойе театра работали театральные фотозоны, где можно было увидеть бутафорию и реквизит, эскизы костюмов и макеты сцены премьерных спектаклей этого театрального сезона: оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" и балета Вячеслава Кузнецова "Анастасия". "Детям особенно понравилась фотозона со сладостями, где они стали дегустаторами вкуснейшего мороженого и шоколада "Большой театр". Мы также провели для них различные викторины, и никто не ушел без подарков", - отметила Наталья Барановская.

Настоящие мастера грима и бутафории рассказали о тонкостях профессии, поделились секретами создания реквизита, а учащиеся Минского государственного художественного колледжа имени А.Глебова проявили свои способности в области аквагрима.

В течение всего дня звучала музыка в исполнении коллективов Gloria, "Серенада", Vivat Quartet!, A.M.A.D.I.S. Brass. На концертной площадке в фойе бельэтажа прозвучали произведения Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана, Грига, Брамса, Доницетти, Верди, Россини, Глинки, Бородина, Мусоргского.

Были проведены различные мастер-классы, которые посетили большое количество гостей. "У нас все получилось - все большие молодцы. День открытых дверей Большого театра Беларуси вызвал не только интерес, но и восхищение, особенно у молодежи. Это было душевно, тепло и хорошо", - резюмировала Наталья Барановская.-0-

Фото Геннадия Жинкова