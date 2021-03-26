Более 50 заявок на Национальную литературную премию поступило в Министерство информации

26 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Более 50 заявок белорусских авторов на Национальную литературную премию поступило в Министерство информации. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич.

"Это один из самых востребованных и престижных творческих литературных конкурсов, который проводится с 2015 года, о чем свидетельствует и все возрастающее количество произведений, представляемых на рассмотрение жюри. Традиционно наибольшую активность авторы проявляют в номинациях "Проза", "Поэзия" и "Литература для детей и юношества". Надеемся, что к концу марта, когда завершится прием заявок, их будет не меньше, чем в минувшем году, - сказал Владимир Андриевич. - В минувшем году, например, участвовали почти 70 авторов. Творческому человеку, конечно же, необходимо общественное признание, которое всегда стимулирует создание современных и интересных творческих работ".

Главная цель Национальной литературной премии - привлечение интереса читателей к отечественным книгам, а через них - к истории своей страны, ее культуре и традициям, сегодняшнему дню родной Беларуси. Конкурс проводится ежегодно для популяризации книги и чтения, поддержки белорусской художественной литературы и творчества писателей, стимулирования создания ими новых высокохудожественных произведений в области поэзии, прозы, драматургии, публицистики, литературной критики и литературоведения, а также для детей и юношества. Премия финансово также стимулирует творческих людей, ведь получаемая награда - 100 базовых величин, а в номинации "Лучший дебют" - 50 базовых величин.

Конкурс проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения".

К участию в конкурсе допускаются граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны, а также авторские коллективы в составе не более четырех человек - авторы оригинальных произведений художественной литературы в жанрах поэзии, прозы, публицистики, драматургии, литературной критики и литературоведения на белорусском или русском языке, впервые изданных в виде книг или опубликованных в средствах массовой информации литературно-художественной направленности с 1 января до 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса.

При определении лауреатов жюри конкурса будет учитывать в том числе критерии, свидетельствующие об общественном признании произведений, в частности, количество и содержание статей, рецензий и откликов в СМИ, на интернет-ресурсах; объемы продаж экземпляров произведения через книготорговую сеть; востребованность книг с представленными на конкурс произведениями в публичных библиотеках; количество письменных отзывов читателей и др.

Результаты объявляются не позднее 6 августа. Награждение победителей конкурса состоится в сентябре во время празднования Дня белорусской письменности в Копыле.

Организаторами конкурса на Национальную литературную премию выступают Министерство информации, Министерство культуры, Министерство образования и Союз писателей Беларуси.-0-