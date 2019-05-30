Более 500 белорусских изданий представят на книжном фестивале "Красная площадь"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкнига" представит более 500 изданий на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве с 1 по 6 июня. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

"На ежегодном литературном празднике в самом сердце Москвы стенд Беларуси будут представлен новинками отечественного книгоиздания различной тематики. Особое внимание будет уделено 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейским играм и Году малой Родины, - рассказали в министерстве. - Художественная, детская, учебно-методическая литература, книги по истории, экономике, психологии и многое другое - все это можно будет найти на белорусском стенде".

Кроме того, 2 июня с 11.30 до 12.30 на стенде состоится автограф-сессия известного журналиста и публициста Инессы Плескачевской. Ее книга "Исторические прогулки с Франциском Скориной" - это увлекательное путешествие по основным городам Европы, в которых белорусский первопечатник учился, жил и работал: Кракову, Падуе, Праге и Вильнюсу.

Пятый книжный фестиваль "Красная площадь", приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, пройдет под эгидой Года театра. Книги займут все пространство площади - от Собора Василия Блаженного до Государственного исторического музея. Кульминацией фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня - в день 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.-0-