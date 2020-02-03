3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы назвать общее число мероприятий, которые будут проведены в формате программы XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, - это около 500 мероприятий. Более 300 непосредственно в программе, которая будет реализована по адресу проспект Победителей 14, а еще и те мероприятия, которые будут представлены на других площадках города", - сказал Александр Карлюкевич.

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Поэтический автобус будет курсировать по Минску во время международной книжной выставки Поэтический автобус будет курсировать с 5 по 9 февраля от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14.

Александра Маринина примет участие в международной книжной выставке в Минске Кроме того, будет большая когорта писателей из разных регионов России. Это именно те литераторы, которые активно сотрудничают с Беларусью, переводят наших поэтов, прозаиков, часто приезжают в Беларусь на самые различные мероприятия.