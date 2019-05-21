Более 60 работ Марка Шагала по сюжетам Ветхого Завета представлены на выставке в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ великого мастера XX века Марка Шагала La Bible открывается сегодня в столичном выставочном зале Libra. Данная серия художника впервые демонстрируется в Беларуси и приурочена к ІІ Европейским играм, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции представлены 64 произведения, иллюстрирующих события Ветхого Завета. "На выставке можно погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими многоцветными литографиями и дополненный тонко подобранной музыкой. Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить новые впечатления и эмоции, но также и узнать много нового о творчестве Марка Шагала и его уникальном восприятии Священного Писания", - рассказали в Libra.

Художник говорил: "Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать". Специально для создания произведений с библейским сюжетом он овладел техникой литографии. 24 работы из серии "Окна Иерусалима", также включенные в экспозицию, являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.

Марк Шагал - еврей по национальности, рожденный в Беларуси и проживший большую часть жизни во Франции. Важнейшее место в его творчестве занимают иллюстрации к Библии, которые мастер начал создавать в 1930-е годы, а закончил уже после Второй мировой войны. Обширная серия, увидевшая свет после долгих лет кропотливой работы, продемонстрировала поистине уникальное видение художником Библии. Произведения Шагала, помимо мудрости и величия Священного Писания, вмещают в себя простую и вечную теплоту и камерность отдельных библейских рассказов.

"Работы нашего великого соотечественника нечасто выставляются в Беларуси, и считанные музеи имеют в своей коллекции подлинные произведения Марка Шагала. Поэтому данная выставка станет подарком для всех ценителей творчества великого мастера", - отметили организаторы.-0-