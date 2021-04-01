Более 630 заявок поступило на радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио объявляет начало I тура X Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Заявки от юных исполнителей со всей страны уже собраны и подсчитаны - их более 630. Тем самым проект поставил новый рекорд в истории своего существования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Как отмечает автор и руководитель проекта Татьяна Якушева, десятый конкурс вызвал небывалый ажиотаж среди молодых музыкантов и певцов, ведь общее количество отправленных заявок в этом году превышает прошлогодний результат в полтора раза, а больше всего анкет традиционно собрали сольные номинации "Эстрадный вокал" и "Инструментальная музыка".

"Полагаем, белорусские ребята в период вынужденных карантинных ограничений изрядно соскучились по профильным конкурсам, где можно не только показать свое мастерство, но и получить компетентный отзыв от знатоков искусства. Наш проект - явление в своем роде уникальное для музыкальной жизни страны, и мы рады, что даже в формате удаленных прослушиваний он ежегодно увеличивает охват и пользуется интересом слушателей. К тому же юбилейный конкурс в этом году предлагает расширенное количество номинаций - их девять по самым разным музыкальным направлениям, так что, думаю, каждый желающий смог найти для себя идеальную категорию, а уж следующее слово - за экспертным жюри", - рассказала Татьяна Якушева.

В первые апрельские дни коллегия во главе с председателем жюри, народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным в студии Дома радио просмотрит видеозаписи выступлений всех участников (а по условиям I тура это исполнение вокального или инструментального произведения белорусского автора) и до 10 апреля примет решение, кто же из ребят и коллективов пройдет в следующий тур в своей категории.

Следить за ходом радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" можно в эфире Первого национального, на сайте www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1", а также в информационных выпусках Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Проект "Маладыя таленты Беларусі" проводится Первым национальным каналом Белорусского радио с 2009 года, и за все время в нем приняли участие более 2000 молодых музыкантов. С 2013 года призеры конкурса регулярно становятся стипендиатами Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, а по итогам прошлогоднего конкурса почетных стипендий и премий удостоились 43 солиста и коллектива.-0-