Более 70 работ молодых художников выставят в арт-гостиной "Высокае мѣста" в Минске

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки молодых преподавателей Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова "Свое лицо" состоится 16 января в арт-гостиной "Высокае мѣста". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"У каждого творческого человека свой стиль. Каждую работу художник наполняет волнующими его мыслями, раскрывает свою душу, вступает в диалог со зрителем. Концептуальная основа выставки "Свое лицо" - многожанровость, неисчерпаемость творческой мысли и форм воплощения молодых преподавателей колледжа. Разнообразие материала создает многогранную экспозицию, которая предлагает зрителю возможность познакомиться с различными видами и формами современного белорусского искусства", - рассказали в арт-гостиной.

На выставке представлено более 70 работ, выполненных за последние 10 лет 11 талантливыми, молодыми преподавателями колледжа. В их числе - Анастасия Тимченко (живопись), Василий Чатневцев (живопись), Екатерина Янтовская (живопись), Мария Дорожко (графика), Марина Баранчик-Красовская (скульптура), Денис Кондратьев (скульптура), Александр Соколов (скульптура), Роман Сакович (скульптура), Игорь Савченко (скульптура), Алина Головко (фотография), Марина Аниськова (дизайн).

Выставка продлится до 16 февраля.-0-