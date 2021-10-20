Более 80 издательств объединила выставка-ярмарка "Книжная осень в столице"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" открылась сегодня в Минске. Она расположилась на площадке торгового центра "Столица", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"28 лет проходит Минская международная книжная выставка-ярмарка. И от участников мы постоянно слышали, что одной выставки в год для издательского цикла очень мало. Например, книга, которая вышла в апреле или мае, к февралю следующего года устаревает. Было пожелание провести еще одну выставку осенью. Так родилась "Книжная осень в столице", - рассказал председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в государствах СНГ, генеральный директор ПК ООО "Макбел" Дмитрий Макаров. - Мы надеемся, что этот проект понравится экспонентам и зрителям, традиция будет развиваться".

По его словам, на выставке представлена продукция более 80 издательств. "Очень много детских книг. Надеемся, что все тут найдут книгу по душе", - отметил гендиректор.

Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" проходит с 20 по 24 октября. Здесь представлена продукция лидеров белорусского и российского книгоиздания. Выставка будет работать по режиму торгового центра - с 10.00 до 22.00. Вход бесплатный. Продукция будет реализовываться без торговых наценок.

Организаторы призывают посетителей соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.-0-