Более ста работ белорусских фотографов представят на выставке в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки "Вдохновляющая фотография" состоится сегодня в арт-гостиной "Высокае мѣста", сообщили БЕЛТА организаторы.

Это проект участников и друзей фотоклуба "Мiнск". Выставка "Вдохновляющая фотография" - уникальная возможность увидеть в одной экспозиции работы из различных проектов ведущих фотографов Беларуси.

"Вниманию зрителей будет представлено более 100 работ, выполненных белорусскими фотографами разных поколений, обладающих не только индивидуальной творческой манерой, но высказывающих разную позицию по отношению к увиденному. Экспозицию дополняет коллекция раритетных фотоаппаратов XX столетия, переданных известным фотографом Виктором Суглобом в фонды Музея истории города Минска", - рассказали организаторы.

Выставка продлится до 12 января.-0-