Более тысячи детей из 4 стран проявят свои таланты в конкурсе "Радуга над Витебском" 14-16 июля

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества "Радуга над Витебском" в десятый раз пройдет в дни "Славянского базара в Витебске", сообщили БЕЛТА организаторы.

"За эти годы наш фестиваль органично вписался в палитру ярких мероприятий "Славянского базара", привнеся свой колорит и свойственную детскому творчеству искренность, - сказала куратор проекта Елена Поднебеснова. - Более 6,5 тыс. мальчишек и девчонок из разных уголков Беларуси, России, Казахстана, Латвии, Молдовы, Израиля и других стран за это время приняли участие в нашем форуме, продемонстрировали свои таланты на концертных площадках праздничного Витебска".

Стартует фестиваль-конкурс 14 июля красочным шествием в центре города и праздничным концертом. В этом году в мероприятиях примут участие более тысячи ребят из Беларуси, России, Латвии, Польши. К слову, гости из Латвии и Польши в этом году могут приехать в фестивальный Витебск без оформления виз.

Ребята проявят свое мастерство в таких номинациях, как инструментальное, вокально-хоровое, фольклорно-этнографическое, хореографическое, театральное творчество, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. А профессиональное жюри, в состав которого приглашены заслуженные деятели культуры и искусств, известные педагоги, определит лучших. Гала-концерт лауреатов и награждение победителей состоится 16 июля в концертном зале Витебской областной филармонии.

Организаторы фестиваля-конкурса - Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, туристско-информационный центр "Илва" - приготовили для детей насыщенную программу. Впервые будет исполнен гимн фестиваля. В Витебском доме-интернате для престарелых граждан и инвалидов состоится благотворительный концерт. Для юных художников на базе клуба "Остров надежды" подготовлена специальная программа "Оранжевое настроение".

Многочисленные концерты дадут возможность юным талантам в полной мере проявить себя, найти новых друзей, обменяться творческим опытом.-0-