"Больше чем книги" - слоган XXVI Минской международной выставки-ярмарки

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет под слоганом "Больше чем книги" с 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщил журналистам заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посыл нынешней выставки-ярмарки - продвижение книги, авторов и любви к чтению. Книжный форум пройдет на площадке около 3 тыс. кв.м, на которой представят более 300 экспонентов. Заявки на участие подали представители 35 стран, поэтому ожидается, что выставку-ярмарку этого года посетит порядка 60 тыс. жителей и гостей столицы", - рассказал заместитель министра.

/Будет дополнено/.-0-