"Больше чем книги" - слоган XXVI Минской международной выставки-ярмарки

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет под слоганом "Больше чем книги" с 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщил журналистам заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Посыл нынешней выставки-ярмарки - продвижение книги, авторов и любви к чтению. Книжный форум пройдет на площадке около 3 тыс. кв.м, на которой представят более 300 экспонентов. Заявки на участие подали представители 35 стран, поэтому ожидается, что выставку-ярмарку этого года посетит порядка 60 тыс. жителей и гостей столицы", - рассказал заместитель министра.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1542 BYN
|2.154 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2064 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN