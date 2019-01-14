"Больше чем книги" - слоган XXVI Минской международной выставки-ярмарки

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет под слоганом "Больше чем книги" с 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщил журналистам заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посыл нынешней выставки-ярмарки - продвижение книги, авторов и любви к чтению. Книжный форум пройдет на площадке около 3 тыс. кв.м, на которой представят более 300 экспонентов. Заявки на участие подали представители 35 стран, поэтому ожидается, что выставку-ярмарку этого года посетят порядка 60 тыс. жителей и гостей столицы", - рассказал заместитель министра.

По его словам, слоган "Больше чем книги"- это стимулирующая составляющая для организаторов и участников книжного форума. "Выставка - это не просто место, где встречаются авторы, писатели, издательства для того, чтобы пообщаться, но и площадка, на которой обсуждаются вопросы развития книжной отрасли. Поэтому мы постарались взять лучшее, что нарабатывалось на протяжении предыдущих лет, и дополнить новыми реальностями - общением по продвижению книги", - добавил Игорь Бузовский.

Он также отметил, что XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка открывает мировой календарь книжных форумов. Следующим станет Вильнюсская книжная ярмарка, которая пройдет 21-24 февраля. "Мы надеемся, что старт, данный в Минске, станет ярким, а также полезным для профессионалов этой отрасли. Тем более внимание к книжному слову и книге остается неизменным. Последние данные социологических исследований, проведенных на международных платформах, говорят, что интерес к электронной книге начинает падать, а к печатной - возрастать", - сказал замминистра.

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка будет посвящен Году малой родины и II Европейским играм, а также юбилеям классиков белорусской литературы и памятным историческим датам Беларуси.

Впервые выставка будет проводиться не только на площадках выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках и музеях, будут организованы литературные экскурсии, поэтические маршруты и тематические семинары. Планируется обсудить мировые тенденции в оформлении книг, краудфандинг, литературную критику и блоггинг, работу в социальных сетях и другие вопросы книжной отрасли.

Кроме того, во время выставки презентуют новинки крупнейших издательств стран ближнего и дальнего зарубежья, организуют автограф-встречи с известными писателями, проведут бизнес-переговоры, мастер-классы и образовательные тренинги.

Организаторами Минской книжной выставки-ярмарки выступают Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси. Соорганизаторы: Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство культуры, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-