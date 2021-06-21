Большое в малом: выставка графики художников-монументалистов открылась в Минске

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка графики художников-монументалистов "Точка. Линия. Монумент" открылась сегодня в галерее "Мастацтва", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас получилась интересная выставка, которая вписана в большой проект - фестиваль монументального искусства "Монумент". Эта экспозиция говорит о том, что художники-монументалисты очень разнообразны по своим творческим интересам. На этой выставке мы видим, как они блестяще проявляют себя в графике. И делают это довольно интересно. Ознакомившись с работами, можно отметить, насколько все эти художники разные, их представление о мире, техники отличаются. Но так или иначе в этих произведениях они сохраняют монументальный масштаб. Меня всегда поражало в этих художниках умение даже в малом видеть вот этот масштаб", - отметила первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Свои работы на выставке представили Глеб Отчик, Андрей Кольга, Камиль Камал Гаджиев, Андрей Скитев, Александр Некрашевич, Юлиана Петрович, Семен Домарад, Валентин Нуднов, Владимир Зленко.

"Представляя в экспозиции именно графику, мы хотели большое, монументальное искусство превратить в маленькое, камерное. То есть получить большое в малом. Такая идея всем понравилась, художники откликнулись. И как мы видим, монументалисты могут еще и в данной технике работать", - подчеркнул куратор выставки Владимир Зленко.

Выставка продлится до 16 июля.

Фестиваль монументального искусства Белорусского союза художников задуман как масштабный выставочный марафон, объединяющий на различных арт-площадках столицы художников-монументалистов из Минска и разных регионов Беларуси. Его целью является стремление познакомить зрителей с новыми тенденциями в современном белорусском монументально-декоративном искусстве, представить широкой публике известных художников-монументалистов и их новые работы, выполненные в различных жанрах и материалах, открыть новые имена молодых авторов, в том числе студентов Белорусской государственной академии искусства, для многих из которых эта выставка станет первой республиканской.-0-