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Большой британский фестиваль пройдет в Минске 23 июня

Культура 06.06.2019 | 11:52
Фото из архива
Фото из архива

6 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На Большом британском фестивале, который пройдет в Минске в этом году 23 июня, будут работать 14 тематических зон, сообщила журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб, передает корреспондент БЕЛТА.

Как и в минувшем году, основные мероприятия дня британской культуры пройдут в Верхнем городе и на улице Зыбицкой. Организаторы запланировали тематические зоны с различными фотолокациями, активностями, фуд-кортами и обширной музыкальной программой. В этот день каждый уголок Верхнего города будет представлять британскую культуру. По сложившейся традиции фестиваль откроется шествием волынщиков Королевского ирландского полка, которое проследует от посольства Великобритании до главной сцены у ратуши.

Фионна Гибб рассказала, что в этом году фестиваль будет более масштабным, он проводится во время II Европейских игр. Поэтому приезжает большое количество гостей из Великобритании - спортсменов, болельщиков, музыкантов, дизайнеров.

Фионна Гибб
Фионна Гибб

По словам дипломата, одной из особенностей нынешнего фестиваля станет тема экологии. Посольство Великобритании прилагает максимум усилий по сокращению использования пластика. Будут организованы интерактивные экологические мастер-классы, а в каждой из зон будут установлены контейнеры по раздельному сбору мусора. Интерактивные контейнеры будут предназначены для того, чтобы в игровой форме обучить детей сортировать мусор.

Отдельно будет представлена образовательная зона, где каждый желающий сможет проверить свой уровень английского языка и узнать об актуальных образовательных программах Великобритании. В зоне "Литература" английский писатель Найджел Робертс презентует путеводитель по Беларуси и поделится впечатлениями о стране. Кроме того, на фестивале впервые будут представлены английские произведения на белорусском языке.

Выступят на празднике и актеры Купаловского театра, подготовившие шоу миниатюр. В программе также батлеечное представление от народного театра кукол "КапялюШ" и кукольная постановка "Панч и Джуди" от преподавателя и актера Роберта Стайлса. В зоне "Творчество" на улице Зыбицкой запланировано создание граффити на тему Великобритании. Темой исторических реконструкций выбрана шотландская пехота.

Большой британский фестиваль посетят и дизайнеры известного проекта Fashion Scout (Лондон), которые покажут свои коллекции на главной сцене. Британский автосалон презентует новые модели Bentley и Land Rover и познакомит с экспозицией ретроавтомобилей.

Будет работать зона благотворительности с участием около 40 организаций, гостям расскажут в том числе о совместных белорусско-британских проектах.

Весь день на фестивале будут звучать популярные британские мелодии в исполнении музыкантов двух стран.

Организатор мероприятия - Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при поддержке Министерства культуры Беларуси.-0-

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Теги
Великобритания, Минск, фестиваль
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