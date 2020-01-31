Большой сольный концерт Александра Малинина

Его художественный стиль понятен всем - творчество Малинина органично сочетает традиции романса и современное звучание. Его глубокие и искренние интонации заставляют трепетать сердца публики уже ни одно десятилетие.

На протяжении многих лет артист является участником самых популярных теле- и радиопрограмм ("Песня года", "Утренняя почта", "Старые песни о главном" и другие). О жизни и творчестве певца снято несколько фильмов. Его гастрольный график концертов расписан на несколько месяцев вперед. Для многих соотечественников, живущих за границей, творчество певца стало частицей Родины и воплощением духа русского народа. За свою долгую сольную карьеру Александр Малинин добился значительных результатов, но, по словам самого певца, для него "главными показателями популярности являются не хит-парады и сплетни в газетах, а полные залы на концертах".

Композиции "Любовь и разлука", "Гори, гори, моя звезда", "Напрасные слова", "Летняя ночь", "Леди Гамильтон", "Белый конь" знакомы и любимы многими поклонниками творчества исполнителя.

22 апреля, 19:00. КЗ "МИНСК".

Информационный партнер концерта - Белорусское телеграфное агентство.