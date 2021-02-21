Большой театр Беларуси 3 марта посвятит балет "Спартак" 20-летию творчества Антона Кравченко

"Сотворение мира". В центре - Антон Кравченко (Адам). Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балет "Спартак" будет показан 3 марта в честь 20-летнего творческого юбилея заслуженного артиста Беларуси Антона Кравченко, сообщила БЕЛТА ведущий редактор службы маркетинговых коммуникаций Большого театра Беларуси Ольга Савицкая.

Антон Кравченко окончил Белорусский государственный хореографический колледж в 2000 году. Его педагог - заслуженный артист Беларуси Сергей Пестехин. Молодого артиста приняли в труппу Большого театра Беларуси в 2001 году. В 2008-м за выдающиеся достижения в профессии он награжден медалью Франциска Скорины. В 2013-м Антону Кравченко присвоено звание заслуженного артиста.

Ведущий мастер сцены исполнил главные партии практически во всех спектаклях хореографа, художественного руководителя Большого театра Беларуси Валентина Елизарьева: Ромео - "Ромео и Джульетта", Хозе - "Кармен-сюита", Ярополк - "Страсти (Рогнеда)", Спартак - "Спартак", Адам и Бог - "Сотворение мира", Принц - "Щелкунчик", Тиль Уленшпигель - "Легенда об Уленшпигеле", Солист - "Болеро", Поэт - "Кармина Бурана".

В Большом театре подчеркивают, что Антон Кравченко блестяще исполняет титульные партии в классических балетах "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Корсар", "Бахчисарайский фонтан", "Баядерка".

В портфолио артиста - главные роли в балетах главного балетмейстера театра Юрия Трояна: Витовт в одноименном балете, Марк в спектакле "Тристан и Изольда", Семен в балете "Анастасия". Также он исполнил партии в балетах Александры Тихомировой "Маленький Принц" и "Орр и Ора", роль Гара-Мелика в балете Полада Бюльбюль оглы "Любовь и смерть" в постановке Ольги Костель. Недавно танцовщик выступил в роли Пер Гюнта в одноименном балете, над которым работал молодой белорусский балетмейстер и хореограф Сергей Микель.-0-