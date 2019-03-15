Большой театр Беларуси и Киевский театр оперетты подписали меморандум о сотрудничестве

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко и генеральный директор - художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты Богдан Струтинский подписали сегодня меморандум о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник пресс-центра Большого театра Мария Конышева.

"Меморандум предусматривает организацию гастрольной деятельности театров, обмен солистами и исполнительскими коллективами, совместные творческие проекты по осуществлению постановок, проведение мастер-классов ведущих специалистов обоих театрально-зрелищных учреждений, а также участие в музыкальных конкурсах и фестивалях, активный обмен информацией о наиболее важных событиях в музыкальной и театральной жизни обеих стран", - рассказала Мария Конышева .

После подписания меморандума народный артист Украины Богдан Струтинский рассказал о его знакомстве с Большим театром оперы и балета Беларуси, состоявшимся два года назад, когда он и его украинские коллеги приезжали в Минск. Теснее познакомиться с администрацией и артистами белорусского театра удалось в Украине на фестивале Opera Europa, в котором участвовали 166 театров мира.

"Сегодня подписан меморандум, который открывает широкие возможности для обмена опытом между нашими артистами, создания интересных совместных проектов и, конечно же, для их творческого развития, - отметил Богдан Струтинский. - Мы уже сотрудничаем со многими театрами, например, в Литве, Венгрии, Польше, и видим, что это всегда приносит хороший результат. Национальная оперетта Украины является организатором таких крупных международных фестивалей, как Carpathian Space и "О-Фест", и мы будем рады видеть артистов Большого театра Беларуси на нашей сцене".

Киевский национальный академический театр оперетты в нынешнем году празднует 85-летний юбилей. Звание "национальный" он получил в 2009 году за весомый вклад в дело национального духовного возрождения и высокий творческий уровень. Национальная оперетта Украины имеет несколько сценических площадок. На главной сцене демонстрируются известные постановки из репертуара театра: мюзиклы, оперетты, а также многочисленные международные концертные программы.-0-

Фото Большого театра Беларуси