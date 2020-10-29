Большой театр Беларуси из-за эпидситуации отменяет и переносит спектакли и концерты

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакли и концерты в Большом театре Беларуси отменены с 29 октября по 20 ноября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий редактор службы маркетинговых коммуникаций театра Елена Балабанович.
Показы некоторых постановок перенесены на другие даты. Так, сегодняшний показ балета "Анна Каренина" пройдет 3 февраля 2021 года. Балет "Щелкунчик", который запланирован на 6 и 8 ноября, состоится 5 и 7 февраля 2021 года соответственно. Балет "Дон Кихот" вместо 13 ноября зрители увидят 10 февраля 2021 года. Концерт Надежды Кучер, Оксаны Волковой и Павла Петрова с 24 декабря переносится на 29 декабря.
"Спасибо за понимание. Берегите себя. До скорой встречи!" - отметили в театре.
Билеты действительны либо подлежат возврату в кассу театра.-0-