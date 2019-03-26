Большой театр Беларуси лидирует по числу посещений в 2018 году

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси - лидер по числу посещений в 2018 году. Такая информация приведена в статистическом обзоре ко Всемирному дню театра, сообщает БЕЛТА.

В прошлом году количество зрителей театров Беларуси достигло 1 млн 783,2 тыс. человек. Шестерку лидеров среди профессиональных театров по числу посещений открывает Национальный академический Большой театр оперы и балета - 247,2 тыс. зрителей. В Белорусском государственном академическом музыкальном театре побывали 136,1 тыс. зрителей, в Гродненском областном театре кукол - 94,7 тыс. Гомельский областной драматический театр в 2018 году посетили 94,3 тыс. человек, Национальный академический театр имени Янки Купалы - 86,6 тыс., Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске - 76,4 тыс.

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси также популярен среди столичных театров. На него приходится 13,9% зрительской активности. Белорусский государственный академический музыкальный театр посетили около 7,6% зрителей, Национальный академический драматический театр имени М.Горького - 5%, Национальный академический театр имени Янки Купалы - 4,9%.

Всего в Беларуси 29 профессиональных театров различных жанров: 20 драматических и музыкальных, 8 детских и юного зрителя, 1 оперы и балета. Творческие коллективы профессиональных театров в прошлом году представили 9,7 тыс. спектаклей, концертов, творческих вечеров. Репертуар театров включал 1075 спектаклей (среди них 161 новая постановка). Из общего количества постановок 339 - белорусских авторов. В 2018 году белорусские артисты в пределах страны провели около 2,5 тыс. гастрольных мероприятий, за пределами Беларуси - 276 выступлений. В репертуаре профессиональных театров было 442 постановки детских спектаклей, что составляет 41,1% всего репертуара театров.

Всемирный день театра - профессиональный праздник театральных работников и миллионов зрителей. Он утвержден по инициативе ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 27 марта.-0-