Большой театр Беларуси объявил конкурс на должность главного дирижера

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр оперы и балета Беларуси объявил конкурс на замещение должности главного дирижера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе театра.

"В связи с тем, что Виктор Плоскина покинул пост главного дирижера и принял статус главного приглашенного дирижера, Большой театр Беларуси объявляет конкурс на замещение вакантной должности, - рассказал первый заместитель генерального директора театра Владимир Рылатко. - Решение о проведении конкурса было принято коллективно, чтобы расширить список кандидатов. Да, у нас есть достойные дирижеры. Кроме того, очень много талантливых белорусов трудится не только на ниве отечественного искусства, но и далеко за пределами республики. Поэтому хотелось, чтобы все взглянули на возможность сотрудничать с нашим театром. Хотя мы не ограничиваемся лишь белорусами, мы ждем профессионалов любой национальности".

К участию в конкурсе приглашаются претенденты, которые по 1 ноября предоставят в Большой театр Беларуси все необходимые документы и чья профессиональная квалификация соответствует требованиям для главного дирижера театра оперы и балета (Приложение к постановлению Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 29 декабря 2001 года №25). Среди условий - высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

"Для того, чтобы выбрать нужного кандидата, мало прочитать личное дело, необходимо встретиться с ним не только руководству театра, но и оркестру, артистам. Ведь главный дирижер - это опора театра, а его вкус, интерес, интеллект, организаторские способности практически характеризуют уровень коллектива", - отметил первый заместитель генерального директора театра.

Он напомнил, что в Большом театре оперы и балета работали такие прославленные дирижеры, как Газиз Дугашев, Ярослав Вощак, Татьяна Коломийцева, Геннадий Проваторов, Александр Анисимов, оставившие неизгладимый след в творчестве театра. "Важно, чтобы человек обладал хорошим образованием, широким и глубоким музыкальным кругозором, умел хорошо работать с оркестром, ставить оперы и балеты, потому что от главного дирижера требуется с первого дня его появления в театре быть авторитетом для всего артистического персонала. Ведь именно на его авторитете держится и творческая дисциплина, и успехи, и организация дела, - подчеркнул Владимир Рылатко. - Мы ждем серьезную кандидатуру с большим желанием работать, с которой будет связан следующий этап развития театра".

Кандидат на замещение должности главного дирижера Большого театра Беларуси будет избран конкурсной комиссией путем тайного голосования не позднее 1 мая 2020 года. Накануне проведения голосования члены конкурсной комиссии непосредственно ознакомятся с творческими возможностями всех кандидатов, в том числе предоставив возможность проведения спектакля в Большом театре. Решение жюри по итогам голосования будет утверждено генеральным директором Большого театра Беларуси не позднее 1 июня 2020 года.

Претенденты на участие в конкурсе могут направлять документы на адрес: г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1, 220029 (или привезти лично по указанному адресу, обратиться к службе охраны подъезда № 7) либо на электронную почту teatr@bolshoibelarus.by.-0-