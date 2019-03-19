Большой театр Беларуси подготовил подарок зрителям - два билета по цене одного на "Седую легенду"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси в преддверии Международного дня театра делает подарок зрителям - два билета по цене одного на спектакль "Седая легенда" 26 марта, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Главным событием вечера станет опера "Седая легенда" композитора Дмитрия Смольского по одноименной повести Владимира Короткевича. Действие разворачивается стремительно и непредсказуемо, словно пружина, в постановке главного режиссера театра Михаила Панджавидзе. "Мы попадаем в XVII век - времена неприступных замков, охот, родовитых шляхтичей, благодаря декорациям средневекового замка, оснащенного каминами, пушками, старинной мебелью, манекенами рыцарей, которые создал художник-постановщик Александр Костюченко", - рассказали в театре.

В центре драматических событий оперы - любовная история, в которой сплетаются женская ревность и мстительность, мужское самолюбие, интриги и непростое социально-политическое положение, постоянное противостояние на ниве религии и социального статуса. Казалось бы, глубоко личная история любви и ревности приобретает разрушительную силу, втягивающую в свой водоворот множество людей. В этот вечер главные роли исполнят народные артисты Беларуси Нина Шарубина, Сергей Франковский, Владимир Петров. За дирижерским пультом будет Вячеслав Чернухо-Волич.

"Каждый показ оперы "Седая легенда", творческий коллектив которой был отмечен Государственной премией Беларуси, становится событием. И каждый раз театр готовит для своих зрителей что-то особенное. Так, 26 марта состоится выставка одного дня "Искусство роскоши. Ювелирные изделия из коллекции Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси", которая представит уникальные образцы ювелирного искусства белорусских мастеров и их ближайших соседей. Благородный вкус, тонкое чувство элегантности, безупречное владение сложнейшими техниками литья, чеканки, гравировки, эмалирования, золочения демонстрируют оклады, подсвечники, предметы сервировки стола, созданные в XVIII - начале ХХ веков", - отметили в театре.

Кроме того, Борис Лазуко презентует свою книгу "У засені замкаў і палацаў. Матэрыяльная культура сацыяльнай эліты Беларусі ХІІ-пачатку ХХ стагоддзя", отмеченную дипломом на 58-м конкурсе "Искусство книги" в номинации "Золотые скрижали". Данное издание - первое в отечественном искусствоведении исследование значительной части национальной культуры, очерченной сферой быта аристократии, других представителей социальной элиты со времен древнебелорусских княжеств до начала ХХ века. Рассказ автора о создании издания будет подкреплен интересными раритетными памятниками материальной культуры из фондов Музея древнебелорусской культуры.-0-