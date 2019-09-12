Большой театр Беларуси подготовил выставку о Евгение Глебове

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка, посвященная народному артисту СССР композитору, дирижеру и педагогу Евгению Глебову, откроется в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси 15 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре театра.

В экспозиции будут представлены портреты, уникальные фотографии со сценами из спектаклей, фото из архивов со знаменитыми деятелями белорусского искусства, с которыми работал и дружил знаменитый композитор. Также зрители увидят оригинальные афиши спектаклей, поставленных на музыку Евгения Глебова в Большом театре Беларуси, из архива театра, а также афиши, предоставленные вдовой композитора Ларисой Глебовой, к спектаклям, премьеры которых в разные годы состоялись в России, Украине, Польше, Финляндии.

"90 лет назад родился человек, имя которого является легендой белорусской музыки. Евгений Глебов - автор произведений, давно ставших классикой: балетов, опер и оперетт, музыкальных баллад, увертюр, ораторий, кантат, симфоний, хореографических новелл, - напомнили в театре. - Композитором написана музыка к десяткам кинофильмов, среди которых знаменитые "Я родом из детства", "Венок сонетов", "Дикая охота короля Стаха", спектаклям. В Большом театре Беларуси были поставлены его опера "Мастер и Маргарита", балеты "Мечта", "Альпийская баллада", "Избранница", "Курган", "Тиль Уленшпигель", "Маленький принц".

Выставка продлится по 30 сентября.-0-