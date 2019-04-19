Большой театр Беларуси покажет балет "Спартак" в Пекине

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси покажет балет "Спартак" Арама Хачатуряна на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине 3 и 4 мая, сообщила БЕЛТА ведущий редактор отдела информации театра Елена Балабанович.

"Сегодня существуют десятки версий балета "Спартак", но лишь немногие из них могут считаться легендарными. Белорусская постановка Валентина Елизарьева, без ложной скромности, одна из таких, - отметила Елена Балабанович. - Это поистине знаковое для мирового балета произведение невероятной духовной силы, вершина подлинного искусства - великолепное полотно, сочетающее традиции классического балета, яркий, авторский хореографический почерк, глубочайшее философское осмысление жизни и ее ценностей".

Спектакль появился на сцене Большого театра Беларуси в 1980 году. За десятилетия своего существования балет покорил практически весь мир. Белорусским танцовщикам аплодировали зрители Великобритании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Испании, Италии, Португалии, Греции, Польши, России, Литвы, Эстонии, Молдовы, Египта, Сирии, Таиланда, Сингапура, Индии, Турции, Республики Корея и других стран.

"В Поднебесной давно уже знают уровень белорусского балета - неоднократно Большой театр приезжал в эту прекрасную страну. А площадка Национального центра исполнительских искусств уже знакома белорусским артистам: два года назад, в мае 2017-го, в рамках Дней культуры Беларуси в Китае театр показывал балет Петра Чайковского "Лебединое озеро", - рассказала собеседница.

На пекинской сцене 3 и 4 мая около 50 артистов балета расскажут историю самого известного восстания против Рима под предводительством благородного фракийца Спартака, имя которого живет в веках. Главные партии исполнят народная артистка Беларуси Ирина Еромкина, заслуженные артисты Беларуси Олег Еромкин и Константин Героник, лауреаты международных конкурсов Яна Штангей, Игорь Оношко и Егор Азаркевич.-0-