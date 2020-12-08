Большой театр Беларуси покажет премьеру детской оперы "Пиноккио" 19 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера детской оперы "Пиноккио" Глории Бруни состоится 19 декабря в Большом театре Беларуси, сообщила БЕЛТА ведущий редактор службы маркетинговых коммуникаций театра Елена Балабанович.

"Впервые опера "Пиноккио" прозвучала в Гамбурге в 2008 году. Затем ее ставили театры в Неаполе, Парме, Лондоне и других городах Европы. Сказочная история появится на минской сцене в дни зимних каникул. За ее воплощение взялись белорусские постановщики: дирижер Владимир Оводок, режиссер Наталья Барановская и художник Любовь Сидельникова", - рассказала Елена Балабанович.

Для Натальи Барановской спектакль станет первой режиссерской работой на сцене театра. По ее мнению, молодым артистам будет интересно поучаствовать в сказке, ведь в опере каждый образ - яркий и запоминающийся и при исполнении требует не только вокального таланта, но и серьезной актерской игры. "История о деревянной кукле, ставшей человеком, по-прежнему актуальна. Мы все совершаем ошибки, но, исправляя их, растем. Так и Пиноккио, оступаясь, все-таки приходит к тому, что жертвует собой во имя другого человека", - сказала режиссер.

Либретто оперы написали Урсел Шеффлер и Наталья Барановская по мотивам сказки Карло Коллоди. Балетмейстером-постановщиком стал лауреат международных конкурсов Сергей Микель, художником по свету - Людмила Кунаш, художником по компьютерной графике - Денис Асташенок. Зрители увидят живописные декорации, яркие костюмы, использование видеопроекций и мультипликационный ряд.-0-