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19 октября 2020, 12:41

Большой театр Беларуси покажет "Царскую невесту" с участием мировых звезд оперы

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" с участием мировых звезд оперы Надежды Кучер и Оксаны Волковой состоится 25 октября в Большом театре Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Перед зрителями развернется драма страстей на фоне событий эпохи Ивана Грозного. Две примы мировой оперы Надежда Кучер и Оксана Волкова будут бороться за сердце Станислава Трифонова. Исключительно на сцене. Также в главных партиях - Андрей Валентий, Олег Мельников, Александр Михнюк, Александр Жуков , Светлана Марусевич, Марина Мороз, Марина Аксенцова.

За дирижерским пультом - заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Колядко. По его словам, "Царская невеста" - опера, которая интересна всем поколениям слушателей, и прежде всего - правдой чувств. "Такие вечные темы, как предательство, взаимная и неразделенная любовь, судьба, разрушающая счастье власть, раскрыты искренне, сильно и понятны каждому. А вот если уйти от бытового понимания сюжета, увидеть подлинно трагедийный размах, можно разгадать мистическую тайну этой оперы, сокрытую в прекрасной музыке, чудесном тембровом звучании оркестра, действенном и невероятно мелодичном вокале, драматической игре", - сказал он.

Победительница многих международных конкурсов, в том числе "Певец мира - 2015" в Кардиффе, лауреат двух "Золотых масок", обладательница сопрано Надежда Кучер призналась, что для нее роль Марфы была мечтой. "Эта опера была для меня настоящим открытием и чем-то невероятным остается по сей день. Я чувствую эту музыку и эмоциональную драматическую нагрузку, которая в ней заложена, просто на 200 процентов", - отметила она.

Опера "Царская невеста" - одно из первых произведений, с которого начиналась история Большого театра Беларуси. Первая постановка на минской сцене датируется 1933 годом, партию Любаши исполнила легендарная Лариса Александровская. Через пять лет к спектаклю обратилась уже новая творческая группа, а третью постановку осуществили в 1950-м. В разные годы главные партии исполняли Тамара Нижникова, Ирина Шикунова, Наталья Костенко, Людмила Златова, Тамара Глаголева, Елена Бунделева, Лидия Галушкина, Светлана Данилюк, Наталья Руднева и другие. В 2015-м опера вновь была поставлена в театре. За эту постановку режиссер Михаил Панджавидзе и художник Александр Костюченко были удостоены специальной премии деятелям культуры и искусства. Опера также получила Национальную театральную премию, став лучшим оперным спектаклем 2016 года.-0-

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