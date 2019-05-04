Большой театр Беларуси приглашает 6 мая на вечер романсов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает зрителей 6 мая насладиться прекрасными мелодиями на вечере романсов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе театра.

"Можно даже не сомневаться, что этот вечер подарит зрителям чудесное настроение на весь май. Ведь русский романс с его теплотой и чувственностью - вне моды и на все времена, встреча с ним всегда приятна и желанна", - отметила ведущий редактор отдела информации Большого театра Беларуси Елена Балабанович.

Романс - жанр, у которого нет временных границ, к нему обращались композиторы самых разных эпох. Причем исполнить романс не так легко. За несколько минут артист проживает жизнь героя, он должен выразить все его чувства, настроение, переживания. Именно таким талантом обладают наши великолепные певцы, которые 6 мая выйдут на сцену, подчеркнула ведущий редактор. В их числе народные артисты Беларуси Анастасия Москвина, Нина Шарубина, Владимир Петров, Василий Ковальчук, заслуженные артисты Беларуси Елена Бунделева, Елена Шведова, Елена Сало, Александр Кеда, Владимир Громов, Олег Мельников и другие.

Кроме того, 6 мая на сцене Камерного зала пройдет концерт группы альтов оркестра Большого театра Беларуси. В программу вошли произведения, где альт звучит во всем многообразии. Будут исполнены мелодии Генделя, Баха, Пьяццоллы, Масканьи, Бруха, Хачатуряна и других композиторов. На сцене выступят артисты оркестра Александра Потемина, Ольга Пильневич, Алина Кишкурно, Анна Наумчик, Марина Зеленина, Владимир Куприянов, Владимир Химорода.-0-