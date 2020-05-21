Большой театр Беларуси приглашает на день открытых дверей онлайн

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси приглашает 25 мая на день открытых дверей, который пройдет в онлайн-режиме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник службы маркетинговых коммуникаций театра Татьяна Александрова.

"Впервые свой день рождения вместе со зрителями театр праздновал в 2015 году. За это время "День открытых дверей" из экспериментального превратился в традиционный и любимый всеми проект театра. Ежегодно 25 мая главную академическую сцену страны в открытом формате посещали несколько тысяч гостей, которые могли познакомиться с театральной кухней: посетить репетиции, увидеть работу различных цехов, примерить костюмы из спектаклей, встретиться с любимыми артистами, - рассказала Татьяна Александрова. - В нынешнем году театр не отказался от встречи со зрителями. Она пройдет в формате онлайн".

25 мая с 15.00 на сайте и в социальных сетях театра будет выложен видеоролик с записью небольших интервью - воспоминаний, поздравлений и напутствий театру. "Несмотря на то, что спектаклей в театре не будет до сентября, в мастерских и репетиционных залах с соблюдением всех мер безопасности идет каждодневная работа. Одновременно готовятся к выпуску два новых спектакля: опера "Виллисы. Фатум" Джакомо Пуччини, над которой работают дирижер Иван Костяхин, режиссер Оксана Волкова (это режиссерский дебют известной певицы), художник Этель Иошпа, а также балет "Пер Гюнт" на музыку Эдварда Грига в постановке хореографа Сергея Микеля, дирижера Александра Анисимова и художника Любови Сидельниковой. Благодаря видеоролику зрители побывают на репетициях балетного и хорового коллективов, заглянут на примерку костюмов к балету "Пер Гюнт", - отметила начальник службы маркетинговых коммуникаций.

Художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев, главный балетмейстер Юрий Троян, главный хормейстер Нина Ломанович, заведующая труппой оперы Нина Козлова, заведующая труппой балета Татьяна Шеметовец, дирижеры Вячеслав Чернухо-Волич и Иван Костяхин, ведущие солисты Игорь Артамонов, Константин Кузнецов, Оксана Волкова расскажут о том, какую роль в их жизни играет родной театр. В прошлом балерина, а сейчас костюмер Любовь Карпилова поделится воспоминаниями о своей семье и послевоенной жизни в театре. Зрители также побывают в мастерской по оформлению спектаклей и увидят работу художника-декоратора Демьяна Толстика, который трудится над восстановлением декораций к балету "Щелкунчик", созданных выдающимся театральным сценографом Евгением Лысиком.

"Настоящим подарком для зрителей станет концерт-сюрприз, в котором признанные мастера театра и молодые солисты предстанут в несколько необычном амплуа - исполнят свои любимые номера разных музыкальных жанров. Зрители увидят танцевальную импровизацию балерины Екатерины Олейник, а также выступления Ивана Савенкова, Анастасии Москвиной, Андрея Валентия, Анастасии Малашкевич, Марты Данусевич, Тараса Присяжнюка, Дмитрия Шабети, Дмитрия Горбачука и Дениса Поречина. Трансляция этого необычного концерта начнется в 19.00", - добавила Татьяна Александрова.-0-

Большой театр подготовил проект с концертом солистов и уникальными кадрами из закулисья Увидеть видеопроект можно 25 мая, в день рождения Большого театра Беларуси, в его аккаунтах во всех соцсетях, а также на YouTube-платформе театра.