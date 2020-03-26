Большой театр Беларуси продлит сезон до июля, "Балетное лето" отменяется

26 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси продлит сезон до июля и покажет зрителям три премьеры. Проект "Балетное лето" в этом году отменяется, сообщила журналистам начальник службы маркетинговых коммуникаций театра Татьяна Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, проект "Балетное лето в Большом" не реализуется в этом году. В нем были запланированы постановки с участием приезжих артистов и спектакли двух гастрольных коллективов. Надеюсь, что зрители смогут их увидеть чуть позже", - сказала Татьяна Александрова.

По ее словам, Большой театр готовит для зрителя три новых спектакля. На 23-24 мая запланирована премьера оперы Джакомо Пуччини "Вилиссы". В Большом театре она получила второе название - "Фатум". "В этом есть режиссерское видение спектакля. Над его постановкой работает наша известная солистка оперы Оксана Волкова, это будет ее дипломная работа как режиссера, - отметила Татьяна Александрова. - Сейчас есть сложности с постановочной командой, которая должна приехать к нам из других стран. Тем не менее работа над спектаклем не останавливается".

Премьера балета "Пер Гюнт" должна пройти 3-4 июня. Над спектаклем работают молодой белорусский хореограф Сергей Микель, музыкальный руководитель и дирижер Александр Анисимов, сценографию готовит Любовь Сидельникова. В афише театра "Пер Гюнт" был более 40 лет назад. У нынешней версии абсолютно новая музыкальная редакция, в постановке задействованы солисты оперы и небольшой состав хора.

Премьера оперы "Фауст" (режиссер - Анна Моторная, музыкальный руководитель, дирижер - Андрей Иванов) намечена на 19-20 июля. Зрителям обещают спектакль с необычной сценографией, немалая роль в опере отведена пластике и хореографии.

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут 26-27 июня, а за неделю до этого, 19-20 июня, мы анонсируем новый проект - балет "Лебединое озеро" в Мирском замке. На понтоне будет сооружена сцена. В таком необычном антураже на открытом воздухе мы хотим представить балет для зрителей дважды", - рассказала Татьяна Александрова.

В Международный день театра, 27 марта, на главной сцене Большого покажут балет "Сотворение мира" Андрея Петрова в постановке Валентина Елизарьева. Вместе с телеканалом "Беларусь-3" будет организована его прямая трансляция.-0-