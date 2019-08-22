Большой театр Беларуси станет участником оперного фестиваля на Кипре

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси станет участником оперного фестиваля на Кипре, сообщила БЕЛТА ведущий редактор пресс-центра/отдела информации театра Елена Балабанович.

"Буквально несколько дней осталось до того, как белорусский десант из 165 артистов хора, оркестра, солистов, работников технической и постановочной группы высадится на берегах Кипра, - рассказала Елена Балабанович. - 30-31 августа и 1 сентября в Пафосе на полях ХХІ ежегодного оперного фестиваля "Афродита" Большой театр Беларуси представит оперу гениального Джузеппе Верди "Макбет" в постановке Михаила Панджавидзе".

Елена Балабанович рассказала и о других предстоящих мероприятиях. Так, 2 и 3 сентября на сцене Большого театра во время Дней культуры Китая в Беларуси состоится показ спектакля "Военачальницы семьи Ян". "Пекинская опера представит необычную постановку, в которой сойдутся сразу несколько жанров: традиционная китайская опера, акробатика, хореография, пантомима, боевые искусства", - пояснила ведущий редактор пресс-центра.

Она также напомнила, что откроет 87-й сезон Большого театра Беларуси премьера - опера Александра Бородина "Князь Игорь" в постановке режиссера Галины Галковской, дирижера Александра Анисимова и художника Вячеслава Окунева. "15 и 16 сентября ждем на первых показах оперы. Параллельно хореограф Ольга Костель готовит первую балетную премьеру этого сезона - постановку "Анна Каренина", которую зритель увидит 14 и 15 ноября", - добавила Елена Балабанович.-0-