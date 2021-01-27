Большой театр к юбилею народного артиста Беларуси Владимира Петрова покажет его знаковые спектакли

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси в феврале покажет одни из лучших спектаклей с участием народного артиста Беларуси Владимира Петрова, сообщили БЕЛТА в театре.

"3 февраля народному артисту Беларуси Владимиру Петрову исполнится 65 лет. В этом же году у певца творческий юбилей: 35 лет он отдал сцене. Эти замечательные даты солист Большого театра отметит в феврале настоящим фестивалем спектаклей. Он исполнит заглавную партию в опере "Риголетто" и сыграет Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди, Григория Грязного в исторической драме Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", Князя Елецкого в "Пиковой даме" Петра Чайковского. Кроме того, Владимир Петров также примет участие в концерте "Штраус приглашает", - рассказали в театре.

Судьбоносной для себя артист считает роль Онегина. "Это знаковый для меня спектакль. Именно эту оперу первой разучивал в Свердловской консерватории, пел ее в Омске, в образе Онегина впервые вышел на сцену Большого театра Беларуси в октябре 1992-го. Хотя только в сентябре того года приехал работать в Музыкальный театр Минска, а режиссеру Семену Штейну уже написали: мол, к вам едет Онегин. Благодаря опере "Евгений Онегин" я состоялся и как певец, и как артист", - поделился певец.

В феврале в честь двойного юбилея артиста Большой театр покажет одни из лучших спектаклей с его участием. "Каждый мой спектакль в белорусском Большом - отдельный разговор. Вообще, я счастливый человек. Утром иду и думаю: слава Богу, родной театр! Такие постановки, как "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, "Седая легенда" Дмитрия Смольского, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, "Риголетто" Джузеппе Верди позволяют раскрыть твой потенциал. Но работа над ролью не заканчивается даже после того, как ты спел на сцене несколько раз одну и ту же партию. Процесс проникновения в образ и осмысление роли происходит от спектакля к спектаклю. Благо, гениальная многогранная музыка позволяет это делать. Поэтому и не бывает одинаковых постановок. Жанр оперы всегда живой", - подчеркнул артист.

Кроме того, 4 февраля перед показом оперы "Травиата" в фойе Большого торжественно откроется фотовыставка, посвященная творчеству Владимира Петрова. Народный артист Беларуси обязательно выйдет к зрителям, а буквально через полчаса публика увидит его на сцене в роли Жермона.

За выдающийся вклад в театральное искусство страны в 2015 году он был удостоен высшей награды Союза театральных деятелей Беларуси - премии "Хрустальная Павлинка". А в 2016-м он стал Кавалером Ордена Франциска Скорины.-0-