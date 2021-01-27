Большой театр к юбилею народного артиста Беларуси Владимира Петрова покажет его знаковые спектакли

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:34 Госдума РФ ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ В мире
13:31 Белорусский рубль на торгах 27 января ослаб к трем основным валютам Экономика
13:29 Минчанина приговорили к 5 годам колонии за причинение тяжкого телесного повреждения сотруднику ОМОНа Происшествия
13:28 Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 января прямые телефонные линии Общество
13:25 В Беларуси с 1 февраля установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов Общество
13:20 Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по физзащите ядерных материалов летом этого года Общество
13:19 Культура имеет значение! Для экономического развития - комментарий Общество
13:17 Шило: от Молодежного совета ожидаем предложений по совершенствованию системы здравоохранения Общество
13:14 YouTube продлил блокировку канала Трампа и ввел новые ограничения для его адвоката Джулиани В мире
13:13 Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы Общество
13:10 Двое мужчин прыгали по автомобилю милиции - суд вынес приговор Происшествия
13:09 Известный белорусский хоккеист повторно стал донором плазмы анти-COVID-19 Спорт
13:07 Брестчанин ударил медика по лицу - возбуждено уголовное дело Происшествия
13:06 Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства Общество
13:06 Визит европейских экспертов на БелАЭС планируется в феврале - Госатомнадзор Экономика
12:54 В Березинском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево - пострадал подросток Происшествия
12:50 Малый и средний бизнес Витебской области в 2020 году количественно вырос на 1,5% Регионы
12:44 Грузовой электромобиль и национальная смарт-платформа - каких новшеств стоит ждать в ближайшие пять лет Общество
12:43 Посол Израиля: мы высоко ценим усилия Беларуси по сохранению памяти о жертвах холокоста Общество
12:42 В Витебске без отопления остались более 50 домов - специалисты ликвидируют аварию Регионы
12:38 Семье ветерана в Гродно вернули утерянный орден Регионы
12:33 Большой театр к юбилею народного артиста Беларуси Владимира Петрова покажет его знаковые спектакли Культура
12:23 НББ подготовила виртуальный проект к юбилею одного из основателей "Маладняка" Андрея Александровича Культура
12:21 Правоохранители проверяют сообщение о минировании двух университетов в Минске Происшествия
12:17 Пандемия катастрофически сказалась на сфере культуры в Европе В мире
12:12 Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ Экономика
12:04 В Барановичах прораб похитил стройматериалы на Br10 тыс. Происшествия
12:04 Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы Регионы
12:02 Устранять перебои в электроснабжении в Брестской области помогают бригады из других регионов Регионы
11:56 Госатомнадзор проведет серию мероприятий об инфраструктуре ядерной и радиационной безопасности Экономика
Все новости
Все новости
Культура
27 января 2021, 12:33

Большой театр к юбилею народного артиста Беларуси Владимира Петрова покажет его знаковые спектакли

Владимир Петров. Фото Большого театра
Владимир Петров. Фото Большого театра

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси в феврале покажет одни из лучших спектаклей с участием народного артиста Беларуси Владимира Петрова, сообщили БЕЛТА в театре.

"3 февраля народному артисту Беларуси Владимиру Петрову исполнится 65 лет. В этом же году у певца творческий юбилей: 35 лет он отдал сцене. Эти замечательные даты солист Большого театра отметит в феврале настоящим фестивалем спектаклей. Он исполнит заглавную партию в опере "Риголетто" и сыграет Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди, Григория Грязного в исторической драме Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", Князя Елецкого в "Пиковой даме" Петра Чайковского. Кроме того, Владимир Петров также примет участие в концерте "Штраус приглашает", - рассказали в театре.

Судьбоносной для себя артист считает роль Онегина. "Это знаковый для меня спектакль. Именно эту оперу первой разучивал в Свердловской консерватории, пел ее в Омске, в образе Онегина впервые вышел на сцену Большого театра Беларуси в октябре 1992-го. Хотя только в сентябре того года приехал работать в Музыкальный театр Минска, а режиссеру Семену Штейну уже написали: мол, к вам едет Онегин. Благодаря опере "Евгений Онегин" я состоялся и как певец, и как артист", - поделился певец.

В феврале в честь двойного юбилея артиста Большой театр покажет одни из лучших спектаклей с его участием. "Каждый мой спектакль в белорусском Большом - отдельный разговор. Вообще, я счастливый человек. Утром иду и думаю: слава Богу, родной театр! Такие постановки, как "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, "Седая легенда" Дмитрия Смольского, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, "Риголетто" Джузеппе Верди позволяют раскрыть твой потенциал. Но работа над ролью не заканчивается даже после того, как ты спел на сцене несколько раз одну и ту же партию. Процесс проникновения в образ и осмысление роли происходит от спектакля к спектаклю. Благо, гениальная многогранная музыка позволяет это делать. Поэтому и не бывает одинаковых постановок. Жанр оперы всегда живой", - подчеркнул артист.

Кроме того, 4 февраля перед показом оперы "Травиата" в фойе Большого торжественно откроется фотовыставка, посвященная творчеству Владимира Петрова. Народный артист Беларуси обязательно выйдет к зрителям, а буквально через полчаса публика увидит его на сцене в роли Жермона.

За выдающийся вклад в театральное искусство страны в 2015 году он был удостоен высшей награды Союза театральных деятелей Беларуси - премии "Хрустальная Павлинка". А в 2016-м он стал Кавалером Ордена Франциска Скорины.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
анонс театр юбилей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото НББ НББ подготовила виртуальный проект к юбилею одного из основателей "Маладняка" Андрея Александровича
Фото kolas.museum.by В Минске представили 20 акварельных работ Василия Шаранговича по мотивам творчества Якуба Коласа
Во время церемонии возложения Маркевич: посещение мест боевой славы - дань памяти и уважения старшему поколению
Фото Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Купала, Танк, Брыль - великие имена в 95-летней истории народной дипломатии - интервью
Во время конференции. Фото catholic.by В серии "Беларусь і Эдвард Вайніловіч" вышла книга о Глубокском районе
Фото из архива Образ зимы в музыкальных шедеврах представит симфонический оркестр БАТД
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754
В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ
Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства
Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы
Макей: Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма
Визит европейских экспертов на БелАЭС планируется в феврале - Госатомнадзор
Правоохранители проверяют сообщение о минировании двух университетов в Минске
Пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания реализуют в Беларуси
Культура имеет значение! Для экономического развития - комментарий
Шило: от Молодежного совета ожидаем предложений по совершенствованию системы здравоохранения
Представители 11 стран выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах"
"Поток пациентов значительно снизился" - врач-инфекционист минской поликлиники
Белорусский рубль на торгах 27 января ослаб к трем основным валютам
Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы
Делегат ВНС: поддержка молодежной политики - важная составляющая будущего страны
Граждане Беларуси при въезде в Россию смогут показать тест на COVID-19 в приложении
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.