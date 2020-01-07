Большой театр покажет оперу "Фатум" - режиссерский дебют Оксаны Волковой

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Оксана Волкова представит на театральной сцене свой режиссерский дебют - оперу "Фатум". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси Владимир Рылатко.

Зрители смогут увидеть премьеру в конце апреля. "Мы все знаем Оксану Волкову как королеву меццо-сопрано. В этом году она заканчивает режиссерский факультет и для своего дебюта взяла первую оперу Пуччини "Вилли". Спектакль будет называться "Фатум", чтобы заинтересовать и немного заинтриговать зрителя", - рассказал Владимир Рылатко.

По его словам, 2020-й для Большого театра будет богатым на премьеры. "Причем большинство из этих премьерных спектаклей шли на театральной сцене, но очень давно. К примеру, балет "Пер Гюнт" или "Фауст". Детским спектаклям в этом году уделено определенное внимание. Это "Пиноккио", "Кошкин дом", - отметил первый заместитель гендиректора. - Буквально через несколько дней у нас будет Новогодний бал, потом - "Балетное лето в Большом" с широким участием гостевых театров. В Несвиже на открытии "Вечеров Большого театра Беларуси в замке Радзивиллов" прозвучит опера Джузеппе Верди "Набукко" в концертном варианте. В целом на этот год у нас грандиозные планы".-0-