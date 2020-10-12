Большой театр покажет премьерную оперу "Фауст" - дебют режиссера Анны Моторной

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера оперы "Фауст" Шарля Гуно под руководством режиссера-постановщика Анны Моторной состоится 21 и 22 ноября на сцене Большого театра Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Художественному совету театра была представлена концепция постановки оперы Шарля Гуно. Постановочная группа спектакля представит новое для театра имя - режиссера-постановщика Анны Моторной. "Несмотря на то, что в Большом режиссеру предстоит творить впервые, опыт ее работы в сфере музыкального театра уже достаточно внушителен. С 2010 года в Белорусском государственном академическом музыкальном театре поставлено не менее восьми спектаклей, а также ряд крупных концертных программ", - отметили в учреждении.

Режиссерская концепция будущей постановки затрагивает серьезные философские вопросы и призывает задуматься над сущностными нравственно-этическими проблемами. Для этого сам зритель словно помещается в атмосферу фаустовского эксперимента, где он постоянно балансирует на грани реальности и нереальности, иллюзии и данности, осознанного представления и чувствования.

"Опера Шарля Гуно, которую хотим сегодня представить зрителю, - это безусловный бестселлер. В первую очередь потому, что сам материал предполагает абсолютную бездну смыслов, но самое главное - он обладает невероятной эмоциональностью, которая может заставить вас сопереживать", - отметила Анна Моторная.

В Большом театре "Фауст" уже получал сценическое воплощение, и каждый раз над ним работали не менее легендарные мастера. Впервые белорусские артисты оживили эту историю еще в 1928 году, это была первая постановка Белорусского музыкального техникума, осуществленная под художественным руководством Аркадия Бессмертного и исполненная на белорусском языке. Второй раз опера была поставлена в 1950 дирижером Татьяной Коломийцевой, режиссером Владимиром Шахраем. Показы третьей постановки начались в 1972 году и продолжились до 1990-х годов. На ней трудились дирижер Иосиф Абрамис, режиссер Семен Штейн, художник Евгений Ждан, балетмейстер Семен Дречин.-0-