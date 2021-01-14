Большой театр посвятит балет "Дон Кихот" 85-летию народной артистки Беларуси Клары Малышевой

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси посвятит 20 января балет "Дон Кихот" 85-летию народной артистки Беларуси Клары Малышевой, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Клара Малышева была балериной широкого творческого диапазона, она обладала высокой техникой, экспрессивной, энергичной манерой танца. Ее репертуар охватывал разноплановые партии - от чисто классических до гротесковых. Она исполнила около двух десятков ведущих и сольных партий. Среди самых ярких творческих достижений балерины - Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Джулия и Невзира в "Альпийской балладе" и "Избраннице" Евгения Глебова, Доврская девушка в "Пер Гюнте" на музыку Эдварда Грига. В репертуаре Клары Малышевой также были балеты "Спартак" (Эгина и Фригия), "Золушка" (Золушка), "Ромео и Джульетта" (Джульетта), Спящая красавица" (Аврора), "После бала" (Девушка)", - отметили в театре.

Будущая балерина родилась в 1935 году в России. После войны она поступила в Горьковское хореографическое училище, где проучилась три года. А затем талантливую ученицу перевели в Пермское хореографическое училище. Из 150 человек тогда отобрали 15. Ее преподавателем была выдающаяся балерина и талантливый педагог, основатель пермской хореографической школы Екатерина Гейденрейх. После окончания училища Клара Малышева работала в Горьковском театре оперы и балета, а затем переехала с семьей в Беларусь. Ее муж Отар Дадишкилиани был приглашен в Большой театр в качестве хореографа, сама же балерина была ведущей солисткой балетной труппы.

Завершив танцевальную карьеру, в течение 15 лет Клара Малышева была художественным руководителем хореографического училища в Минске (теперь Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж). Сегодня она по-прежнему преподает в гимназии-колледже. "Многие артисты и солисты белорусского балета за последние 40 лет - ученики Клары Малышевой. Дети балерины также стали артистами балета. Дочь Нателла Дадишкилиани была ведущей солисткой театра и имеет звание заслуженной артистки Беларуси. Сын Денис Дадишкилиани выступал на сценах Большого театра Беларуси и Белорусского государственного академического музыкального театра", - рассказали организаторы.

С 1988 года народная артистка ежегодно по приглашению японских властей проводила балетные мастер-классы в разных городах Японии. Она подготовила более тысячи артистов балета для японской сцены. За заслуги перед японским искусством Клара Малышева награждена орденом Восходящего солнца - высшей наградой Японии для деятелей искусства.-0-