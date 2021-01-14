Большой театр посвятит балет "Дон Кихот" 85-летию народной артистки Беларуси Клары Малышевой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 января 2021
Минск Сплошная облачность -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:17 Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Червенском районе Происшествия
12:12 В Пинске четырех мужчин подозревают в хищениях скота Происшествия
12:12 Американские ученые открыли два новых штамма COVID-19 В мире
12:05 Пожарный извещатель спас гомельчанку с новорожденным при пожаре дома Происшествия
12:04 С карточки борисовского пенсионера через фишинговый сайт похитили около Br2,5 тыс. Происшествия
12:03 В Брестском районе водитель остановился помочь при аварии и собрал "паровоз" из машин Происшествия
12:02 В Индонезии нашли старейшее в мире наскальное изображение животных Калейдоскоп
11:54 В России за сутки выявили 24 763 случая заражения COVID-19 В мире
11:51 ГАИ: на дорогах Минской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия Регионы
11:46 "Белтелеком" завершил тестирование сети 5G и готов ее внедрять Технологии
11:44 В Брюсселе во время акции протеста арестованы более 100 человек В мире
11:44 В Солигорске пожилой мужчина угрожал жене ножницами - возбуждено уголовное дело Происшествия
11:32 На заводе автозапчастей в Китае произошел взрыв В мире
11:31 В Барановичах автомобиль сбил пожилого велосипедиста Происшествия
11:22 Небольшой снег и до -22°С ожидается в Беларуси 15 января Общество
11:22 Большой театр посвятит балет "Дон Кихот" 85-летию народной артистки Беларуси Клары Малышевой Культура
11:17 Умер народный художник Беларуси Леонид Щемелев Культура
11:16 В Минске 15 января стартует акция помощи бездомным Регионы
11:15 Число отравившихся в Буйнакске увеличилось до 115 В мире
11:07 Член Конгресса США намерена инициировать импичмент Байдена в первый его рабочий день В мире
11:01 Олимпийскому чемпиону Клиту Келлеру предъявлены обвинения в штурме Капитолия В мире
10:56 В Витебске из-за аварии без тепла были 39 домов, поликлиника и 2 детсада Регионы
10:54 Морозы до -29°С ожидаются в Беларуси к концу недели Общество
10:52 Молодежь Минской области поможет убрать снег во дворах ветеранов и инвалидов Регионы
10:50 Денежные доходы населения за декабрь индексируются на 5,2% - Минтруда Общество
10:50 Беларусь и Китай обсудили организацию контактов на высшем и высоком уровнях в этом году Политика
10:41 "Право на охрану здоровья незыблемо" - у Лукашенко обсудили изменения в законодательство о здравоохранении Президент
10:41 Космический корабль Cargo Dragon приводнился у побережья Флориды Технологии
10:37 В Щучине спасатели ликвидировали пожар в магазине стройматериалов Происшествия
10:36 В странах Азии наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Культура
14 января 2021, 11:22

Большой театр посвятит балет "Дон Кихот" 85-летию народной артистки Беларуси Клары Малышевой

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси посвятит 20 января балет "Дон Кихот" 85-летию народной артистки Беларуси Клары Малышевой, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Клара Малышева была балериной широкого творческого диапазона, она обладала высокой техникой, экспрессивной, энергичной манерой танца. Ее репертуар охватывал разноплановые партии - от чисто классических до гротесковых. Она исполнила около двух десятков ведущих и сольных партий. Среди самых ярких творческих достижений балерины - Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Джулия и Невзира в "Альпийской балладе" и "Избраннице" Евгения Глебова, Доврская девушка в "Пер Гюнте" на музыку Эдварда Грига. В репертуаре Клары Малышевой также были балеты "Спартак" (Эгина и Фригия), "Золушка" (Золушка), "Ромео и Джульетта" (Джульетта), Спящая красавица" (Аврора), "После бала" (Девушка)", - отметили в театре.

Будущая балерина родилась в 1935 году в России. После войны она поступила в Горьковское хореографическое училище, где проучилась три года. А затем талантливую ученицу перевели в Пермское хореографическое училище. Из 150 человек тогда отобрали 15. Ее преподавателем была выдающаяся балерина и талантливый педагог, основатель пермской хореографической школы Екатерина Гейденрейх. После окончания училища Клара Малышева работала в Горьковском театре оперы и балета, а затем переехала с семьей в Беларусь. Ее муж Отар Дадишкилиани был приглашен в Большой театр в качестве хореографа, сама же балерина была ведущей солисткой балетной труппы.

Завершив танцевальную карьеру, в течение 15 лет Клара Малышева была художественным руководителем хореографического училища в Минске (теперь Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж). Сегодня она по-прежнему преподает в гимназии-колледже. "Многие артисты и солисты белорусского балета за последние 40 лет - ученики Клары Малышевой. Дети балерины также стали артистами балета. Дочь Нателла Дадишкилиани была ведущей солисткой театра и имеет звание заслуженной артистки Беларуси. Сын Денис Дадишкилиани выступал на сценах Большого театра Беларуси и Белорусского государственного академического музыкального театра", - рассказали организаторы.

С 1988 года народная артистка ежегодно по приглашению японских властей проводила балетные мастер-классы в разных городах Японии. Она подготовила более тысячи артистов балета для японской сцены. За заслуги перед японским искусством Клара Малышева награждена орденом Восходящего солнца - высшей наградой Японии для деятелей искусства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
балет опера театр
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Леонид Щемелев. Фото из архива Умер народный художник Беларуси Леонид Щемелев
Фото gomelhistory.museum.by Фотовыставка с дыханием Севера откроется в Гомеле 15 января
ФОТОФАКТ: Новогодний бал прошел в Большом театре Беларуси
Фото из архива Фестиваль европейского кино пройдет в Минске с 20 по 31 января
Фото из архива Объединенные музыкой "Песняров" картины представили в НЦСИ
Фото из архива "Белорусская энциклопедия" рассказала о книгах, изданных в 2020 году
Главное
Во время совещания "Право на охрану здоровья незыблемо" - у Лукашенко обсудили изменения в законодательство о здравоохранении
Лукашенко простился с митрополитом Филаретом
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1972 пациента с COVID-19, выписан 2281
Лучшая инвестиция – это недвижимость
Топ-новости
"Белтелеком" завершил тестирование сети 5G и готов ее внедрять
Беларусь и Китай обсудили организацию контактов на высшем и высоком уровнях в этом году
Делегат ВНС: хочу вынести на обсуждение конкретные инициативы молодежи своего региона
Морозы до -29°С ожидаются в Беларуси к концу недели
Умер народный художник Беларуси Леонид Щемелев
В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО
Денежные доходы населения за декабрь индексируются на 5,2% - Минтруда
Биопрепарат для стимуляции корневой системы растений разработали ученые БГУ
Еще 15 организациям планируют разрешить доставлять лекарства на дом
Три дня без больничного, самоизоляция для работников - Минтруда разъяснило новшества в указе №143
Автостоянки на месте детской площадки по ул.Раковской в Минске не будет - вывод прокуратуры
"БЕЛДЖИ" изучит спрос на электромобили и будет готовиться к производству - Пархомчик
ВНС будет содействовать разрешению накопившихся в обществе вопросов - делегат
Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 января прямые телефонные линии
Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею рассказал подробности встречи с Рене Фазелем
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.