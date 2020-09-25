Большой театр приглашает на творческий вечер в честь 70-летия Юрия Трояна

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческий вечер в честь 70-летия главного балетмейстера Большого театра оперы и балета народного артиста Беларуси Юрия Трояна и показ спектакля "Анастасия" состоятся 6 октября. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий редактор службы маркетинговых коммуникаций театра Елена Балабанович.

Во время репетиции балета "Витовт". Фото из архива

"Белорусский балет всегда славился яркими талантами и громкими именами. И все же есть среди них особенные, кто не просто внес свою лепту в развитие этого вида искусства, но коренным образом повлиял на процесс. Одним из них является Юрий Троян. Танцовщик, педагог, балетмейстер, постановщик, хореограф - к каждому из этих слов можно добавить "талантливый", "блестящий", "выдающийся". Органичное сочетание мастерства и экспрессии, глубокое проникновение в каждый создаваемый образ, актерское дарование сделали его фигуру явлением белорусского балетного искусства", - отметила Елена Балабанович.

Юрий Троян отпразднует 70-летний юбилей в родном театре. Организаторы приглашают присоединиться к поздравлениям. "6 октября в 18.15 он ждет публику в Камерном зале на творческом вечере, где, как обещает Юрий Антонович, ничего не утаит от своих поклонников, открыто ответит на любые вопросы - так, как всегда жил и работал, а точнее, служил высокому искусству. Сразу после этого в 19.00 на сцене оживет удивительная история о белорусской Жанне д'Арк - Анастасии Слуцкой. Зрители увидят премьерный состав исполнителей, где главные партии в балете "Анастасия" исполнят Ирина Еромкина, Юрий Ковалев, Антон Кравченко, Такатоши Мачияма, Александра Чижик, Эвен Капитен. За дирижерским пультом - Андрей Галанов. Кроме того, в фойе театра будет работать выставка, посвященная главному балетмейстеру театра. В экспозиции будут представлены архивные фотографии из спектаклей.

Впервые Юрий Троян вышел на белорусскую сцену в 1958 году совсем юным артистом миманса в опере. Постепенно начал все больше интересоваться балетным искусством, что и привело его в Белорусское хореографическое училище (Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж). После окончания учебы молодого танцовщика зачислили в труппу Большого театра. Его первыми крупными работами стали партии в балетах Петра Чайковского: Принц в "Щелкунчике", Зигфрид в "Лебедином Озере", Дезире в "Спящей Красавице". Именно партии в спектаклях мирового классического балетного репертуара принесли Юрию Трояну первый успех, признание и звание заслуженного артиста, которое он получил в 21 год.

За 20 лет Юрий Троян блистал на сцене Большого театра в разнообразных партиях, а в историю белорусского балета вошел в том числе как первый исполнитель знаковых ролей: Хозе в спектакле "Кармен-сюита" Бизе-Щедрина, поражающий своей силой духа Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна, одухотворенный и лирический Поэт в спектакле "Кармина Бурана" на музыку Карла Орфа, Адам в балете на музыку Андрея Петрова "Сотворение мира", озорной Тиль Уленшпигель в одноименном балете классика белорусской музыки Евгения Глебова. Ценным вкладом в наследие белорусского балета стали новые постановки, осуществленные Юрием Трояном, - "Крылья памяти" Владимира Кондрусевича, "Тристан и Изольда" на музыку Рихарда Вагнера. Белорусское искусство также обогатилось новыми национальными балетами "Витовт" и "Анастасия" на музыку Вячеслава Кузнецова.-0-