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25 сентября 2020, 15:33

Большой театр приглашает на творческий вечер в честь 70-летия Юрия Трояна

Юрий Троян. Фото из архива
Юрий Троян. Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческий вечер в честь 70-летия главного балетмейстера Большого театра оперы и балета народного артиста Беларуси Юрия Трояна и показ спектакля "Анастасия" состоятся 6 октября. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий редактор службы маркетинговых коммуникаций театра Елена Балабанович.

Во время репетиции балета "Витовт". Фото из архива
Во время репетиции балета "Витовт". Фото из архива

"Белорусский балет всегда славился яркими талантами и громкими именами. И все же есть среди них особенные, кто не просто внес свою лепту в развитие этого вида искусства, но коренным образом повлиял на процесс. Одним из них является Юрий Троян. Танцовщик, педагог, балетмейстер, постановщик, хореограф - к каждому из этих слов можно добавить "талантливый", "блестящий", "выдающийся". Органичное сочетание мастерства и экспрессии, глубокое проникновение в каждый создаваемый образ, актерское дарование сделали его фигуру явлением белорусского балетного искусства", - отметила Елена Балабанович.

Юрий Троян отпразднует 70-летний юбилей в родном театре. Организаторы приглашают присоединиться к поздравлениям. "6 октября в 18.15 он ждет публику в Камерном зале на творческом вечере, где, как обещает Юрий Антонович, ничего не утаит от своих поклонников, открыто ответит на любые вопросы - так, как всегда жил и работал, а точнее, служил высокому искусству. Сразу после этого в 19.00 на сцене оживет удивительная история о белорусской Жанне д'Арк - Анастасии Слуцкой. Зрители увидят премьерный состав исполнителей, где главные партии в балете "Анастасия" исполнят Ирина Еромкина, Юрий Ковалев, Антон Кравченко, Такатоши Мачияма, Александра Чижик, Эвен Капитен. За дирижерским пультом - Андрей Галанов. Кроме того, в фойе театра будет работать выставка, посвященная главному балетмейстеру театра. В экспозиции будут представлены архивные фотографии из спектаклей.

Впервые Юрий Троян вышел на белорусскую сцену в 1958 году совсем юным артистом миманса в опере. Постепенно начал все больше интересоваться балетным искусством, что и привело его в Белорусское хореографическое училище (Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж). После окончания учебы молодого танцовщика зачислили в труппу Большого театра. Его первыми крупными работами стали партии в балетах Петра Чайковского: Принц в "Щелкунчике", Зигфрид в "Лебедином Озере", Дезире в "Спящей Красавице". Именно партии в спектаклях мирового классического балетного репертуара принесли Юрию Трояну первый успех, признание и звание заслуженного артиста, которое он получил в 21 год.

За 20 лет Юрий Троян блистал на сцене Большого театра в разнообразных партиях, а в историю белорусского балета вошел в том числе как первый исполнитель знаковых ролей: Хозе в спектакле "Кармен-сюита" Бизе-Щедрина, поражающий своей силой духа Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна, одухотворенный и лирический Поэт в спектакле "Кармина Бурана" на музыку Карла Орфа, Адам в балете на музыку Андрея Петрова "Сотворение мира", озорной Тиль Уленшпигель в одноименном балете классика белорусской музыки Евгения Глебова. Ценным вкладом в наследие белорусского балета стали новые постановки, осуществленные Юрием Трояном, - "Крылья памяти" Владимира Кондрусевича, "Тристан и Изольда" на музыку Рихарда Вагнера. Белорусское искусство также обогатилось новыми национальными балетами "Витовт" и "Анастасия" на музыку Вячеслава Кузнецова.-0-

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