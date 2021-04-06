Большой театр приглашает встретить Новый год по-казахски

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сольный концерт оперной певицы Клавдии Потемкиной "Весенний вальс" состоится 9 апреля в Большом театре Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Концертная программа посвящена казахскому Новому году. В соответствии с традициями этот праздник в Казахстане, который именуют Новруз, празднуется в конце марта. Это время весеннего обновления, торжества любви и дружбы. "Идея концерта родилась давно, наверное, год назад. Но ей надо было созреть. И, как мне кажется, сейчас эта программа прозвучит очень вовремя. В мире, возможно, на фоне пандемии, происходит разобщенность народов, национальностей, государств. В этом концерте мы хотели бы рассказать о дружбе наших стран - Беларуси и Казахстана, выказать уважение и любовь к нашим культурам. Новый год в Казахстане приходит тогда, когда природа оживает. Поэтому и название у нашего проекта - "Весенний вальс", - рассказала солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов Клавдия Потемкина.

В этот вечер зрители услышат прекрасную музыку Джузеппе Верди, Жюля Массне, Луиджи Ардити, а также казахских композиторов. Арии Клавдия Потемкина исполнит в дуэте с Нуржаном Бажекеновым. "Надеюсь, что мы сможем затронуть сердце каждого. Нуржан - лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана, мой друг и коллега. Мы вместе начинали свою творческую карьеру", - отметила певица.

Клавдия Потемкина и Нуржан Бажекенов учились в консерватории Алматы. Певица родилась в Казахстане: ее бабушки и дедушки попали в эту страну во время Великой Отечественной войны и остались там. Но артистка гордится и своими белорусскими корнями: родители ее мамы - из Витебской области, куда Клавдия в детстве часто приезжала. На 3-м курсе консерватории она стала стажером Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая, затем поступила в аспирантуру. В 2009-м дебютировала на главной музыкальной сцене Алматы в роли Татьяны в опере Петра Чайковского "Евгений Онегин". В этом спектакле партию Ленского как раз исполнил Нуржан Бажекенов. С тех пор этот творческий дуэт часто радовал зрителя в Казахстане. Так, в 2019-м Бажекенов дебютировал в партии Водемона. А Клавдия Потемкина, уже будучи солисткой белорусского Большого, была приглашена исполнить заглавную роль Иоланты - опять же в опере Петра Чайковского. В Беларуси певица со всей семьей живет уже 8 лет. Но о доме, где родилась и выросла, не забывает.

"Надеюсь, что зрители проникнутся волшебством кюй. Это традиционные казахские произведения. В этот вечер они будут звучать на домбре. Уже волнуюсь, живу мыслями о концерте, хочется воплотить интересную идею в самом лучшем виде", - добавила Клавдия Потемкина.

Погрузиться в атмосферу восточной красоты можно будет также благодаря фотозоне, интересной сценографии и оформлению самого зала. Режиссером проекта стала заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова, аккомпанировать за роялем будет лауреат международного фестиваля Лариса Терехова.-0-