Бондарь: Дни культуры Туркменистана - яркая страница летописи духовного взаимообогащения

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Туркменистана в Беларуси - общий вклад в укрепление дружбы между двумя странами, заявил министр культуры Юрий Бондарь на торжественном открытии мероприятия в Белорусской государственной филармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр культуры напомнил, что на протяжении последних лет развитие белорусско-туркменистанских отношений активизировалось во всех сферах. В основе этой позитивной динамики - по-настоящему дружеские отношения между главами двух государств Александром Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Культура, как известно, лучше всего способствует налаживанию и укреплению связей между людьми и народами, создавая благоприятную почву для развития всех видов сотрудничества. Недаром в политической практике все чаще используется термин культурной дипломатии, - отметил Юрий Бондарь. - Нет сомнений в том, что Дни культуры Туркменистана, которые сейчас проходят в Беларуси, станут еще одной яркой страницей в летописи духовного взаимообогащения национальных культур и нашим общим вкладом в укрепление дружбы между двумя странами". Он пожелал туркменистанской делегации приятного пребывания на белорусской земле.

В Белгосфилармонии проходит концерт мастеров искусств Туркменистана, а в фойе экспонируется выставка народного прикладного искусства. В экспозиции представлены музейные ценности из Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана, а также гобелены и ювелирные изделия Туркменской государственной художественной школы при государственной академии художеств Туркменистана.

Дни культуры Туркменистана 18 октября продолжатся в Могилеве, куда направляется делегация работников культуры и искусства, творческих деятелей, представителей СМИ.-0-