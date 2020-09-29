Бондарь: культура - основа духовного единства народов Беларуси и России

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культура - основа духовного единства народов Беларуси и России, заявил корреспонденту БЕЛТА по итогам пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России министр культуры Юрий Бондарь.

"В современном мире культура стала одним из ключевых факторов в выстраивании эффективной коммуникации между государствами. История не раз доказывала, что наиболее прочные мосты дружбы между народами возводятся через культурное сотрудничество. Культура является основой для сохранения доверия, взаимопонимания и углубления диалога. Современные деятели культуры Беларуси и России продолжают сложившуюся издревле и скрепленную веками традицию, ценят взаимное общение, открыты душой, имеют твердое желание направить свои плодотворные усилия во благо духовного совершенствования наших народов, - сказал Юрий Бондарь. - Одной из важных задач является развитие общего культурного пространства Беларуси и России, его адаптация к вызовам и условиям современного мира. Интеграция в сфере культуры является неотъемлемым элементом формирования общего гуманитарного пространства".

Особое место в двустороннем сотрудничестве занимает сохранение памяти о великой общей истории наших народов. "Яркий пример тому - мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где в 2018-2020 годах осуществлен капитальный ремонт объектов, созданы новые музейные экспозиции "Летопись Брестской крепости", "Оборона Восточного форта". В июне этого года президентами Беларуси и России открыт Ржевский мемориал. При участии средств бюджета Союзного государства создаются мемориалы по линии обороны в годы Первой мировой войны в Сморгони. Это наша общая история, наши национальные скрепы. Священно-памятные страницы Великой Отечественной войны нашли отражение в многочисленных совместных белорусско-российских проектах. Мы никогда не делали паузы в этой работе, имеем множество идей, которые можно и нужно реализовать", - отметил министр.

Но самое главное, по словам Юрия Бондаря, народы Беларуси и России выражают твердую позицию против реабилитации нацистов и их пособников, против пересмотра священных для нашей памяти страниц истории. "И в этом контексте нас не могут не беспокоить процессы, происходящие в молодежной среде, то, чем живут сегодня юноши и девушки в Беларуси и России. Именно поэтому предметом особой заботы в сотрудничестве между нашими странами является развитие потенциала творческой молодежи. Созданы все условия для дальнейшего развития нашего общего образовательного пространства, но его идейное наполнение по-прежнему требует к себе самого пристального внимания, - подчеркнул он. - В Союзном государстве необходимо реализовать новые творческие проекты для одаренных детей и творческой молодежи, основанные на базовых ценностях восточнославянской культуры и общих духовных традициях. Национальные, а не чужие духовно-культурные нарративы должны доминировать в информационном пространстве Беларуси и России".

Министр добавил: необходимо не просто продолжить, а усилить совместную работу по сохранению памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, не допустить переписывания истории.

"Перспективным направлением совместной деятельности также может стать создание и внедрение совместных долгосрочных программ, связанных с укреплением культурных связей между городами-героями, городами воинской славы, городами трудовой доблести", - заключил он.-0-