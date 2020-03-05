Бондарь: культура занимает особое место в выстраивании отношений между Беларусью и Оманом

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культура занимает особое место в выстраивании отношений между Беларусью и Оманом, заявил министр культуры Юрий Бондарь. Он возглавляет официальную делегацию на Днях культуры Беларуси в Омане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сотрудничаем по многим направлениям, и я искренне рад, что партнерство в культурной сфере занимает особое место в выстраивании добрых отношений между нашими странами. Наши культуры более близкие, чем кажется с первого взгляда. Сохранение и широкая популяризация духовного и историко-культурного наследия, традиций, стремление сохранить свою национальную идентичность - эти цели объединяют наши народы", - сказал Юрий Бондарь.

Министр отметил, что программа Дней культуры Беларуси в Омане достаточно насыщенная. "В этом году в нее мы включили выступления хореографического ансамбля "Хорошки", выставочный проект "Узоры и символы: наследие белорусского орнамента" из собрания Национального исторического музея и презентацию туристического потенциала Беларуси. Нам очень приятно, что к Дням культуры приурочено открытие белорусской бизнес-недели в Омане, - добавил он. - Уверен, что в будущем нас ждет много интересных и по-настоящему полезных совместных проектов и событий".

Дни культуры Беларуси проходят по 6 марта. Церемония открытия состоялась накануне на сцене Дома музыкальных искусств Королевского оперного театра в Маскате. Зрители увидели номера из золотого фонда Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", основанные на богатом фольклорном материале и белорусской истории.

Фото Министерства культуры

Дипломатические отношения между Беларусью и Султанатом Оман установлены 23 июля 1992 года.-0-