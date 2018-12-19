Бондарь: у творческого дома продюсерского центра "Спамаш" большое будущее

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсерский центр "Спамаш" накануне 15-летия презентовал свое суперсовременное 4-этажное здание в исторической части Минска, передает корреспондент БЕЛТА с торжественной церемонии открытия культурного центра.

"Мы присутствуем при уникальном событии. Все знают продюсерский центр "Спамаш", который начал работу в 2004 году и уверенно занял свою нишу в культурном пространстве страны. Это десятки воспитанников и новых имен, уникальный опыт по подготовке к международным мероприятиям. Центр представляет белорусскую культуру на всех ведущих концертных площадках нашей страны, - отметил министр культуры Юрий Бондарь. - Центр станет местом притяжения молодых талантов, которые решили посвятить свою жизнь искусству и белорусской культуре".

Социально-культурный центр такого высокого уровня построен за счет средств бизнеса. "Открытие здания - событие незаурядное и свидетельствующее на практике о социальной ответственности бизнеса. Безусловно, у этого творческого дома, созданного командой единомышленников, большое будущее. Здесь будут развиваться прекрасные дети и творческая молодежь, с которой будет проводиться работа на системной основе. Я от всей души желаю всем успехов, высокого творческого полета, новых ярких свершений и побед в нелегком творческом пути и в служении искусству", - отметил министр.

Открытие нового культурного центра на ул.Коммунистической, 24 - не только важный виток развития продюсерского центра "Спамаш", но и точка отсчета, с которой начинается его переформатирование. "Именно в Год малой родины удалось завершить масштабную стройку. Теперь у творческой группы нашего центра есть свой уютный и многофункциональный дом. В новом здании открыты классы для занятий музыкой, вокалом, комфортный хореографический зал, административные помещения и самая современная в Беларуси звукозаписывающая студия", - рассказала директор центра Анжелина Микульская.

ПЦ "Спамаш" основан в 2004 году. У его истоков стояли поэт-песенник Леонид Прончак и композитор Владимир Кондрусевич. В разные годы им руководили Владимир Кубышкин, Александр Вавилов, Павел Фирсов, Сергей Кравцов, Дмитрий Баранов, Денис Шпитальников, Егор Хрусталев, Леонид Ширин, Евгений Олейник и другие. Первыми артистами продюсерского центра стали Алена Ланская и Иван Буслай. На протяжении почти 15 лет "Спамаш" занимался поиском талантливых молодых людей, их поддержкой и продвижением. Среди выпускников и тех, с кем сотрудничал центр в разные годы, известные артисты и авторы песен. Из них два исполнителя завоевали Гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2011" и "Витебск-2016", проходивших во время международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (Алена Ланская, Алексей Гросс). Также некоторые певцы неоднократно участвовали в финале национального отбора на международный конкурс "Евровидение". -0-