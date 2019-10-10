Бондарь: важнейшее предназначение работников культуры - сохранить идентичность белорусов в мире

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшее предназначение работников культуры заключается в сохранении идентичности белорусов в мире, заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь в Минске на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры, передает корреспондент БЕЛТА.
"Очень важно сохранить то богатство, которое досталось от предыдущих поколений белорусов, потому что неспроста говорят, что культура - это своеобразный мост между прошлым и будущим. Мы сохраняем эти достижения, приумножаем, - сказал Юрий Бондарь. - На нас лежит очень большая ответственность за то, чтобы белорусы сохранили свою идентичность в мире, который стремительно меняется, в котором стираются границы".
По словам министра, для работников сферы нет более важной задачи, как сохранение и трансляция культурных достижений, воспитание подрастающего поколения на высоких идеалах национальной культуры, эстетическое воспитание на лучших образцах искусства. "Сегодня это приобретает особое звучание, потому что мы стали свидетелями некоего противостояния того, что называется современным искусством в любых проявлениях, и тех идеалов, которым мы служим", - отметил он.
Беларусь, по словам министра, по праву гордится своим богатым культурным и историческим наследием, именами выдающихся деятелей искусства, вписавших яркие страницы в летопись мировой культуры. Сегодня сфера культуры динамично развивается. Обеспечены стабильное финансирование, хорошая материально-техническая база и профессиональная система подготовки кадров. На высоком художественном уровне проходят масштабные государственные мероприятия. Высокие оценки получили, в частности, церемонии открытия и закрытия II Европейских игр.
По поручению главы государства в настоящий момент ведется проектирование нового здания Национального исторического музея Беларуси. В его архитектурно-художественном решении нашли отражение все современные музейные технологии, которые применяются в мире. Концепция обсуждалась экспертным сообществом, в том числе консультировались с международными специалистами. Министр уверен, что это будет современный прогрессивный музей, который привлечет своего посетителя.
Юрий Бондарь также зачитал поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко, адресованное работникам культуры Беларуси в связи с их наступающим профессиональным праздником.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры, проходит сегодня в Белорусском культурном центре духовного возрождения Храма-Памятника в честь Всех Святых.-0-
Фото Егора Павлющика