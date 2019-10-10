Бондарь: важнейшее предназначение работников культуры - сохранить идентичность белорусов в мире

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшее предназначение работников культуры заключается в сохранении идентичности белорусов в мире, заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь в Минске на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно сохранить то богатство, которое досталось от предыдущих поколений белорусов, потому что неспроста говорят, что культура - это своеобразный мост между прошлым и будущим. Мы сохраняем эти достижения, приумножаем, - сказал Юрий Бондарь. - На нас лежит очень большая ответственность за то, чтобы белорусы сохранили свою идентичность в мире, который стремительно меняется, в котором стираются границы".

Выступает министр культуры Юрий Бондарь

По словам министра, для работников сферы нет более важной задачи, как сохранение и трансляция культурных достижений, воспитание подрастающего поколения на высоких идеалах национальной культуры, эстетическое воспитание на лучших образцах искусства. "Сегодня это приобретает особое звучание, потому что мы стали свидетелями некоего противостояния того, что называется современным искусством в любых проявлениях, и тех идеалов, которым мы служим", - отметил он.

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту первому заместителю директора редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство" Людмиле Крушинской

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту директору Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы Олегу Хмелькову

Беларусь, по словам министра, по праву гордится своим богатым культурным и историческим наследием, именами выдающихся деятелей искусства, вписавших яркие страницы в летопись мировой культуры. Сегодня сфера культуры динамично развивается. Обеспечены стабильное финансирование, хорошая материально-техническая база и профессиональная система подготовки кадров. На высоком художественном уровне проходят масштабные государственные мероприятия. Высокие оценки получили, в частности, церемонии открытия и закрытия II Европейских игр.

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту директору Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы Олегу Хмелькову

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту директору учреждения образования "Витебский государственный колледж культуры и искусства" Ирине Абдулаевой

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту директору районного Центра ремесла государственного учреждения культуры "Новогрудский районный центр культуры и народного творчества" Наталии Климко

По поручению главы государства в настоящий момент ведется проектирование нового здания Национального исторического музея Беларуси. В его архитектурно-художественном решении нашли отражение все современные музейные технологии, которые применяются в мире. Концепция обсуждалась экспертным сообществом, в том числе консультировались с международными специалистами. Министр уверен, что это будет современный прогрессивный музей, который привлечет своего посетителя.

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту директору государственного учреждения "Заслуженыый коллектив Республики Беларусь "Музыкальная капелла "Санорус" Минской области" Елене Антипович

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту директору Гусевицкого центра ткачества государственного учреждения культуры "Будо-Кошелевский центральный районный дом культуры" Виталию Карпинскому

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту Министерства культуры артисту драмы - ведущему мастеру сцены государственного учреждения культуры "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Гродненский областной драматический театр" Людмиле Волковой

Юрий Бондарь также зачитал поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко, адресованное работникам культуры Беларуси в связи с их наступающим профессиональным праздником.

Во время вручения наград

Министр культуры Юрий Бондарь вручает почетную грамоту настоятелю Всехсвятского прихода в Минске протоиерею Федору Повному

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры, проходит сегодня в Белорусском культурном центре духовного возрождения Храма-Памятника в честь Всех Святых.-0-

Во время торжественного мероприятия

Фото Егора Павлющика