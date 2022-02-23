Бонго, джембе, дарбука: редкие музыкальные инструменты представлены на выставке в Минске

23 февраля, Минск /Александра Сивакова - БЕЛТА/. Выставка "Цветник и музыка" из собрания белорусского коллекционера Олега Селицкого открыта в Гостиной Владислава Голубка. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Экспозиция включает в себя две коллекции. Первую составляют христианские книги, изданные в середине ХІХ - начале ХХ века на территории России и Польши. Во вторую вошли музыкальные инструменты, созданные в середине и конце ХХ века фабриками республик бывшего СССР и стран социалистического содружества, а также Северной Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Коллекция христианских книг насчитывает почти 30 православных и католических изданий. Экспозиция включает напечатанные в царской России в ХІХ - начале ХХ века на старославянском языке Евангелие, Псалтирь, Акафист, Цветослов и Служебник", - рассказали организаторы.

Коллекция музыкальных инструментов включает более 70 экземпляров из 11 стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Австрии, Болгарии, Словакии, Сирии, Ирана, Кубы и Египта. "На выставке представлены музыкальные инструменты середины ХХ века: барабаны ударные и перкуссионные, такие как бонго, джембе, дарбука; трубы - альт, тенор, баритон, а также тубы, флейты, тромбоны, саксофоны, лиры, арфы, ксилофоны, скрипки и бандуры", - добавили в музее.

Коллекции Олега Селицкого многократно экспонировались в стране и за ее пределами в 2017-2019 годах во время международных, республиканских и городских историко-культурных проектов и программ ряда общественных объединений.

Выставка будет открыта до 31 марта.-0-