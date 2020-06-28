Ботанический сад приглашает полюбоваться цветущими розами и принять участие в интерактивной прогулке

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан и гостей столицы с 3 по 12 июля на цветение декоративной коллекции роз "Фейерверк красок и ароматов", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Коллекция роз ботанического сада является национальным достоянием страны. Здесь представлены сорта белорусской, украинской, французской, немецкой и казахской селекции. В этом году коллекция пополнилась оранжевыми и темно-фиолетовыми чайно-гибридными розами, есть и новые сорта плетистых роз. Всего в коллекции более 300 сортов.

3-4 июля будет организована семейная интерактивная прогулка "Цветущий сад". Посетителей ждут увлекательный марафон, познавательные маршруты для детей и взрослых по самым красивым уголкам ботанического сада, классическая музыка в розарии и многое другое.

В ботаническом саду учли рекомендации Минздрава. Поэтому все задания будут выполняться дистанционно с использованием смартфонов. Для более комфортного выполнения заданий маршруты пересекаться не будут.

Также 3 июля состоится "Увлекательный марафон". Он начнется рано утром в онлайн-формате. Каждый час на странице ботанического сада в Instagram будут появляться новые эфиры с полезной информацией о розах, занятиями для детей и взрослых по йоге, нейрогимнастике, зумбе.

К слову, все посетители смогут принять участие в фотомарафоне (с учетом бережного отношения к коллекции роз). Для этого необходимо сфотографировать розы в ботаническом саду и выложить в Instagram с хештегом #cbg_minsk. Приз - букет роз. Обладателя букета определят в прямом эфире экологического ток-шоу, которое будет транслироваться в Instagram ботанического сада @botanicalgardenminsk.-0-