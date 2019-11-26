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26 ноября 2019, 14:15

Брест 9 декабря передаст эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту

Во время театрального фестиваля "Книжный шкап" в Бресте. Фото из архива
Во время театрального фестиваля "Книжный шкап" в Бресте. Фото из архива

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест 9 декабря передаст эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту, сообщили БЕЛТА в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Брест завершает свое пребывание в почетном статусе культурной столицы Содружества. За этот год город принял около ста музыкальных, образовательных и театральных программ с участием творческих коллективов из разных стран СНГ. Многие мероприятия прошли впервые. Среди наиболее ярких - фестиваль хоров мальчиков "Берестейские ассамблеи", хореографический фестиваль "Танцевальная радуга", Международный конкурс детского экслибриса, Международный парад оркестров "Марш тысячелетия", детский фестиваль театров и книг "Книжный шкап", конференция библиотекарей государств СНГ. Планируется, что многие из них теперь будут проходить в Бресте регулярно.

Заключительным аккордом памятного года станет торжественная церемония, которая состоится 9 декабря в Брестском академическом театре драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. Здесь эстафету Бреста примет Шымкент. Этот казахстанский город станет культурной столицей Содружества в 2020 году.

В праздничном концерте примут участие ведущие солисты из стран СНГ. На сцену выйдут лауреат международных конкурсов Айбек Канатбек (Казахстан), заслуженная артистка Кыргызской Республики Жанета Бобкова, лауреат международных конкурсов Елена Демирджян (Молдова), лауреат международных конкурсов Анна Твердова (Украина), эстрадные исполнители Акбар Атамухамедов и Ширин Маматова из Узбекистана, таджикский певец Зафар Абдуалимов. Аккомпанировать солистам будет Молодежный оркестр СНГ, созданный на базе Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста России Сергея Скрипки. Вместе с маэстро за дирижерский пульт встанут дирижеры Расул Клычев (Туркменистан) и Константин Науменко (Россия).

Гостями праздника станут лауреаты премии "Содружество дебютов". Также будет вручена молодежная премия Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ по итогам 2018 года, который был провозглашен в СНГ Годом культуры. Среди лауреатов - преподаватель кафедры графики Белорусской академии искусств Федор Шурмелев, солистка балета "Астана опера" Айгерим Бекетаева, балерина Новосибирского театра оперы и балета Ольга Гришенкова, солист Кыргызского театра оперы и балета Нуржигит Асанов, таджикская эстрадная певица Мехринигори Рустам, солистка азербайджанской оперы Афаг Аббасова-Будагова.

Большой подарок жителям Бреста подготовил блистательный российский фольклорный коллектив "Воронежские девчата", которым руководит заслуженная артистка России Анна Ковригина. Сильные и красивые голоса артистов, колоритная манера исполнения завоевывают сердца зрителей на каждом выступлении. В Бресте артисты дадут концерт 10 декабря в областном Дворце культуры профсоюзов.

На торжества по случаю закрытия программы "Культурная столица СНГ-2019" в Брест планируют приехать заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов, члены правления Фонда и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Состоится совместное заседание СГС и правления МФГС. Гости посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где возложат венки к Вечному огню.-0-

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