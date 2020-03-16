Брестчанам предлагают прочувствовать "Ночь в театре"

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Акция "Прочувствуй ночь в театре" пройдет 25 марта в Брестском академическом театре драмы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая литературно-драматургической частью БАТД Вера Шелест.

Проект приурочен к Международному Дню театра, который отмечается 27 марта. В этот раз концепция мероприятия кардинально поменялась. Если в предыдущие годы упор делался на мастер-классы, открытые репетиции, экскурсии, то сейчас гостям представится возможность не просто увидеть или услышать, но прочувствовать разные грани театрального процесса. Проникнуться этим особым миром позволит интерактивный эксперимент артистов, который пройдет в формате игрового квеста по закулисью театра. Для успешного выполнения задания участникам рекомендуют подробно ознакомиться с репертуаром и историей БАТД.

Также в программе вечера - выступление симфонического оркестра в фойе театра, выставка фотографий "Эмоции", на которых артисты с помощью мимики изобразят все возможные грани человеческих чувств и переживаний. В завершение в баре театра зрителей ждет концертная программа "Актеры читают". В сопровождении живой музыки они исполнят произведения современных и классических авторов.

Обязательным условием для участников акции "Ночь в театре" является соблюдение дресс-кода. "Праздничный вечер пройдет в формате total black. Это значит, что в костюмах посетителей допускаются только оттенки черного. Это традиционный цвет театра. Одежда сцены изначально черная, а потом уже благодаря театральному волшебству здесь создается новое пространство. И в нашем квесте сцена - это черный кабинет", - пояснила задумку Вера Шелест.

Билеты на "Ночь в театре", количество которых ограничено, в продажу поступят 17 марта.-0-