Брестские кукольники готовят спектакль о приключениях Тома Сойера

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском театре кукол приступили к работе над спектаклем о приключениях Тома Сойера, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор БТК Тамара Павлюкович.

Концепцию спектакля, которую одобрил худсовет театра, представила режиссер Алиса Ермак, она же и автор инсценировки. Художником-постановщиком выступила Ольга Мельник-Малахова. Это не первая совместная работа творческого тандема. В цехах театра уже приступили к работе над декорациями и костюмами для постановки.

"Фрагмент спектакля был показан в экспериментальном виде, когда у нас проходила первая режиссерская лаборатория. Режиссер выбрала наиболее яркие, на ее взгляд, эпизоды из книги Марка Твена. Думаю, это будет постановка для возрастной категории 5+. Ставится задача показать маленьким зрителям, как обычные вещи, которые нас окружают, превращаются в куклы. В этом ключе художник и режиссер работают", - рассказала Тамара Павлюкович.

Параллельно в театре идет работа над постановкой "Дикие лебеди" по сказке Ханса Кристиана Андерсена. Идею спектакля предложил режиссер Дмитрий Нуянзин, художником-постановщиком выступил Владимир Ткаченко. Этой работой брестские кукольники планируют открывать новый театральный сезон. Пока же в БТК восстановили один из самых ярких своих спектаклей - "Фро", введя в него новых актеров.

"Также думаем над белорусскоязычной постановкой, возможно, по мотивам белорусских сказок. Хотим пополнить ею наш репертуар. В планах и постановка победителя первой режиссерской лаборатории Анны Яковлевой по книге Леонардо да Винчи "О науке и искусстве". Это будет моноспектакль, ищем возможности для реализации этой идеи", - дополнила директор театра.

В ближайших планах БТК - обменные гастроли с Витебским театром "Лялька", которые пришлось отложить из-за болезни актеров, и Гродненским областным театром кукол.-0-