Брестские кукольники подготовили премьеру новогодней сказки "Путешествие "Голубой стрелы"

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском театре кукол состоялся предпремьерный показ спектакля "Путешествие "Голубой стрелы", поставленного по одноименной сказке известного итальянского писателя Джанни Родари, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель театра, заслуженный деятель культуры Михаил Шавель.

Новогодний спектакль для детей поставил один из ведущих молодых театральных режиссеров страны Игорь Казаков. Это его первый опыт сотрудничества с брестскими кукольниками и первая работа на сцене нового театра. "Сцена у нас большая - примерно 10 м, освоить такое пространство, красиво обжить его не так-то просто. На мой взгляд, режиссер с этой задачей справился с успехом и весьма талантливо. Спектакль поставлен очень интересно, думаю, он будет притягивать внимание зрителей", - отметил худрук.

Спектакль-приключение о рождественском волшебном путешествии игрушечного поезда "Голубая стрела" и его кукольных пассажиров - это поучительная история о справедливости, самоотверженности, взрослении и настоящей дружбе. Сказочная повесть Джанни Родари рассказывает об игрушках, которые сбегают из магазина Феи, чтобы создать праздник тем детям, родители которых не могут подарить им новогодние подарки. Главная идея повествования заключается в том, что доброта, бескорыстие и самопожертвование способны творить чудеса. Спектакль учит зрителей не проходить мимо чужих страданий и боли, быть чуткими и милосердными, идти к заветной цели, преодолевая препятствия и невзгоды.

Оригинальные костюмы для персонажей постановки разработала художник Ольга Дворовая, музыку - композитор Владимир Бабков. Спектакль идет на русском языке, 60 минут и рассчитан на зрителя от 5 лет и старше.

Премьера запланирована на 18 декабря. "Путешествие "Голубой стрелы" будут ставить в большом зале Брестского театра кукол дважды в день, в 11.00 и 14.00, вплоть до 31 декабря. В последний день года спектакль покажут в 11.00. В следующем году заслуженный коллектив Беларуси намерен продолжить сотрудничество с режиссером.-0-