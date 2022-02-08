Брестские музейщики и инспекторы природоохраны презентуют совместную выставку

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Человек и природа - союзники или враги?" открывается сегодня в Брестском областном краеведческом музее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Это совместный проект музея и Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Такая выставка, посвященная взаимодействию природы и человека, в стенах учреждения культуры проводится уже в третий раз. Цель мероприятия - привить населению (и особенно молодежи) чувства бережного, рачительного отношения к природным дарам, понимание неукоснительного соблюдения природоохранного законодательства.

В экспозиции представлено более ста предметов. Это фотографии, экологические плакаты разного времени, форменная одежда, знаки отличия и рабочие инструменты сотрудников природоохранных органов. Безусловный интерес у посетителей вызовут снасти и охотничьи приспособления. Причем представлены как старинные орудия, которыми пользовались охотники и рыболовы во времена ВКЛ, так и ультрасовременные, такие, например, как изъятые у браконьеров электроудочки. Кроме того, на вернисаже можно будет задать вопросы непосредственно сотрудникам госинспекции, узнать об их работе, правилах сбора даров леса, сроках и правилах охоты и ловли рыбы.

Выставка "Человек и природа - союзники или враги?" в Брестском областном краеведческом музее будет работать по 1 марта.-0-