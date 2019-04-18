Брестский драмтеатр готовит проект "Баллада о солдате"

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы ко Дню Победы готовит литературно-музыкальный проект "Баллада о солдате", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД Лариса Борискина.

"Мы готовим достаточно интересный, эксклюзивный проект, в котором будут задействованы два коллектива, работающие под сводами нашего театра, - симфонический оркестр под управлением маэстро Александра Сосновского и собственно драматический коллектив. Название проекта - "Баллада о солдате" - предложил художественный руководитель БАТД Александр Козак. Оно заимствовано из известного произведения Соловьева-Седого и Матусовского и отражает лирико-драматический уклон концерта", - отметила Лариса Борискина.

Концерт состоится 4 мая в Большом зале театра. В программе - песни военных лет и современные произведения на военную тематику, известные и любимые многими поколениями. В частности, публика услышит культовые "День Победы", "Катюшу", "Давай закурим", "Темную ночь". Прозвучат такие хиты, как "Ехал я из Берлина", "Песенка фронтового шофера", "Майский вальс", "Письмо из 45-го", музыка Таривердиева к фильму "17 мгновений весны" и другие произведения. Их исполнят артисты театра, а также лауреаты международных конкурсов солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Наталья Акинина (меццо-сопрано) и солист Белорусской государственной филармонии Игорь Задорожный (баритон).

"В театре много поющих актеров. Более того, недавно у нас появился свой педагог по вокалу. Мы надеемся, что он откроет и будет развивать песенные таланты у наших артистов", - сказала замдиректора. При этом она отметила, что к организации таких концертов в коллективе всегда подходят трепетно и с большой ответственностью: "На сцене театра выступали и народные, и заслуженные артисты - имена мирового значения. Зритель привык к определенному уровню исполнительского мастерства. Мы должны этому соответствовать", - подчеркнула Лариса Борискина.-0-