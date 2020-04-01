Брестский драмтеатр предлагает посмотреть архивные спектакли в интернете

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы запустил рубрику #архив_батд. В социальных сетях будут выкладывать видео спектаклей, которые в разное время шли на брестской сцене, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник художественного руководителя театра Олеся Бурдина.

"Прежде всего выбираем видео с хорошим качеством изображения. Этих спектаклей нет в текущем репертуаре. В свое время они пользовались успехом у зрителей, шли на разных театральных площадках. Предложенные постановки можно найти по хештегу #архив_батд", - рассказала Олеся Бурдина. - Пока видео доступно только в группе Брестского академического театра драмы в социальной сети "Вконтакте". Планируем размещать записи и в "Фейсбуке".

Брестчане запустили рубрику во Всемирный день театра - 27 марта. Зрителям предложили посмотреть историю взросления в стиле рок-н-ролл "Над пропастью во ржи", которую поставил в 2012 году режиссер Тимофей Ильевский. Публика благосклонно восприняла инициативу, в комментариях появились пожелания увидеть и другие спектакли. С 31 марта в интернете можно посмотреть "Дядю Ваню" в постановке литовского режиссера Альгирдаса Латенаса. Его премьера на брестской сцене состоялась в 2003 году.

"Мы увидели интерес к новой рубрике. Записи архивных спектаклей из репертуара 2003-2015 годов будем выкладывать в сеть примерно дважды в неделю. Постановки разножанровые: комедии, современная драма, русская и зарубежная классика. Посмотреть видео можно будет в любое время, удалять записи не планируем", - подчеркнула Олеся Бурдина.-0-